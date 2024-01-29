بايدن يسعى للثأر لمقتل جنوده خوفًا من اتهام ترامب له بالضعف.. فيديو

قال مهدي عفيفي محلل سياسي وعضو الحزب الديموقراطي الأمريكي، إنّه من المتوقع أن يكون هناك رد فعل أمريكي على مقتل 3 جنود أمريكيين إثر هجوم على قاعدة التنف على الحدود الأردنية السورية.

وأضاف "عفيفي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"، أنّ رد الفعل الأمريكي لن يكون مباشرا ضد أمريكا، حيث لا يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن توسيع دائرة الحرب، لكنه في نفس الوقت، سيحاول أن يلقن من قاموا بذلك درسا.

وتابع: "الاستخبارات الأمريكية أكدت أنها تعلم جيدا المكان الذي خرجت منه المسيرة ومَن المسؤول عن الهجوم، ويتم التجهيز لرد قوي وليس بسيطا، لأن مسألة مقتل 3 جنود وإصابة 34 جنديا لن تمر مرور الكرام، وستكون الضربة موجهة إلى المكان الذي خرجت منه الطائرة المسيرة".

151 هجوما على قواعد أمريكية

قال مهدي عفيفي محلل سياسي وعضو حزب الديموقراطي الأمريكي، إنّه منذ السابع من أكتوبر حدث 151 هجوم على قواعد أمريكية بالمنطقة، أي في العراق وكردستان وسوريا، وأخيرا في قاعدة برج 122 الموجودة في الشمالي الشرقي للأردن.

ولفت إلى أنّ الفارق بين الضربة الأخيرة وأي ضربة سبقتها، أن الضربات السابقة لم تؤدِ إلى سقوط قتلى أمريكيين، أما الضربة الأخيرة على الحدود الأردنية السورية فقد أدت إلى مقتل 3 جنود.

وأكمل: "عندما يصاب جندي أمريكي أو يقتل تنقلب المعايير، ونحن الآن في وقت يشهد حملة انتخابية شرسة، والرئيس الأمريكي لا يريد أن يظهر بأنه ضعيف، وخاصة أن منافسه ترامب يستغل كل فرصة لتوجيه الاتهام لبايدن بالضعف".