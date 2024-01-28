الإثنين 29 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعد مقتل 3 جنود أمريكيين بالأردن.. بايدن: سنحاسب المسئولين عن هذا الحادث

بايدن
بايدن

 

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قلب بلاده مثقل بمقتل ثلاثة جنود في الهجوم على قوات أمريكية شمال شرقي الأردن.

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وأضاف في بيان: سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها.

 

وأشار إلى أن بلاده تعمل حاليًّا على جمع المعلومات عن هذا الهجوم، وأنها تعلم أنه تم تنفيذه من قبل ما وصفها بـ«جماعات متطرفة مدعومة من إيران.

 

وشدد بايدن، على أن بلاده ستحافظ على الالتزام المقدس تجاه عائلات من وصفهم بـالضحايا، وفي مكافحة ما سمّاه الإرهاب.

وتابع بايدن: لا يساور أحد الشك في أننا سنحاسب جميع المسئولين عن هذا الحادث.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بايدن قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا فيما أصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا.

وتتعرض القواعد الأمريكية في المنطقة للكثير من الهجمات، في ظل الحرب التي يشنها حيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتقول الجماعات التي تنفذ هذه الهجمات، إن عملياتها تهدف إلى دعم المقاومة الفلسطينية باعتبار أن الولايات المتحدة داعمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا سيّما في مراحله الأولى.

بايدن يعلن مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم شمال شرق الأردن

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في هجوم على قوات بلاده شمال شرق الأردن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بايدن قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا فيما أصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا.

وتتعرض القواعد الأمريكية في المنطقة للكثير من الهجمات، في ظل الحرب التي يشنها حيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتقول الجماعات التي تنفذ هذه الهجمات، إن عملياتها تهدف إلى دعم المقاومة الفلسطينية باعتبار أن الولايات المتحدة داعمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا سيّما في مراحله الأولى.

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