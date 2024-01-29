معرض القاهرة للكتاب .. تامر عبد المنعم يوقع كتابه الجديد "جمعة سبت حد"



معرض القاهرة للكتاب .. وقع الفنان تامر عبد المنعم اليوم بجناح دار سما للناشر محمد عبّد المنعم سالم كتاب مسرحيته "جمعة سبت حد". وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 55.

حضر حفل توقيع الكتاب كوكبة من الشخصيات وعلى رأسهم زوجته رنا علي وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتبة يسر فلوكس ومجموعة من الجمهور.



وقد وقع الفنان تامر عبد المنعم نسخ كتابه للجمهور الذين التقطوا معه الصور.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بخروج كتاب مسرحيته "جمعة سبت حد" إلى النور وداخل أروقة معرض الكتاب.

مسرحية "جمعة سبت حد" على حد تصريح الكاتب تامر عبدالمنعم تعد مسرحية شائكة فأبطالها الثلاثة شيخ متطرف وقس مشلوح وحاخام إرهابي شاءت الظروف أن تسقط بهم طائرة إلى جزيرة منعزلة وسط المحيط ليبدأ بينهم صراع دموي يكون ضحيته ركاب الطائرة الناجون .



تعد مسرحية جمعة سبت حد هي ثاني الكتب التي يقدمها تامر عبد المنعم بعدما نشر له في ٢٠١٨ كتابه الأول "مذكرات فلول" لنفس دار النشر وهو الان في طبعته السادسة