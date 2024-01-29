الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على انخفاض

الأسهم القطرية
الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تعاملاتة خلال جلسة، اليوم الاثنين 29 يناير، على انخفاض بلغ قدرة نحو 195.23 نقطة، او بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.89 %، ليصل الى مستوى نحو 10 آلاف و151.98 نقطة.

 

الأسهم القطرية

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم القطرية عند مستوى نحو 142 مليونًا و521 ألفًا و795 سهمًا، بقيمة بلغت 459 مليونًا و610 آلاف و782.970 ريالًا قطريًا، نتيجة تنفيذ 17497 صفقة.

 

txt

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

txt

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

 

مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على تباين

 

الأسهم البحرينية

 

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأثنين 29 يناير، عند مستوى 2,040.80 بارتفاع قدره 23.57 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 750.84 بانخفاض قدره 0.31 نقطة عن معدل إقفاله السابق، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

 

 وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية عند نحو مليونين و882 ألفا و36 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونان و324 ألفا و64 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 133 صفقة.

 

مواد متعلقة

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم اليابانية : نيكاي الياباني يتعافى مستفيداً من قوة أسهم الطاقة

الأسهم الأوروبية: خسائر قطاع السفر تطغى على مكاسب الطاقة

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على استقرار

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأمريكية: "S&P 500" ينهي سلسلة إغلاقات مرتفعة استمرت 5 أيام متتالية
الجريدة الورقية