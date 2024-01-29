مدير "العناية بصحة الأم والجنين" يكشف الهدف من إطلاق المبادرة

قال الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي لمبادرة العناية بصحة الأم والجنين، إن المبادرات الرئاسية الخاصة بالمجال الصحي بدأت في 2018 بمبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن فيروس "سي" والأمراض الغير سارية، ثم مبادرة "صحة المرأة" للكشف المبكر عن أورام الثدي، ومبادرة "صحة الأم والجنين"، ومبادرة الكشف المبكر عن صحة السمع.

وتابع "فتحي"، خلال حواره في برنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مبادرة صحة الأم والجنين من المبادرات التي تهتم بشكل أساسي بالجنين لأنه شاب المستقبل والام ، وتهدف هذه المبادرة منع وجود أي إصابة بالأمراض المعدية من الأم للجنين أثناء الحمل أو بعد الولادة.

وأضاف أن المبادرة تساعد على الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية التي قد تنتقل من الأم للطفل مثل فيروس الكبد الوبائي "بي" ومرض الزهيري والإيدز، مشيرًا إلى أن الأم عندما تصاب بهذه الأمراض فهناك احتمالية كبيرة لنقل هذه الأمراض إلى الجنين ، ولكن مع اكتشاف هذا الأمر يتم القيام بإجراءات وقائية، تُقلل إمكانية نقل العدوى لأقل من 1%.