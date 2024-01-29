غدًا بمعرض الكتاب .. حفل إطلاق كتاب "مختارات قصصية" لشباب المترجمين

تشهد قاعة حفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، غدا الثلاثاء، في الحادية عشرة صباحا، حفل إطلاق كتاب "مختارات قصصية من حول العالم"، وذلك تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

الكتاب صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وهو لمجموعة مؤلفين، وترجمة مجموعة من شباب المترجمين، الذين يصل عددهم إلى 28 مترجما من شتى ربوع الوطن وبمختلف اللغات من الأردية، السواحيلية، الصينية، الفارسية، الفرنسية، الكورية، الألمانية، الإيطالية، الإنجليزية، التركية، والإسبانية، وهم: ابتسام ياسر، أسماء مصطفى، إيريني حنا، إيمان مجدي، بشرى أحمد، حسن أيمن، دينا جمال، دينا مصطفى، رانيا عبد الله، رنا مجدي، رنا نبيل، ريهام سمير، سعفان عامر، شريف محمد، عبير أحمد، علي إبراهيم، ليلى أحمد، مايكل نادر، محمد أحمد، محمد مسعد، مصطفى البكري، مها محمد، مينا مجدي، ندا محروس، نورهان فاروق، نورهان مصطفى، هدير جاد، ياسمين أحمد علي.

يأتي الكتاب في إطار تعاون مشترك بين هيئة قصور الثقافة والمركز القومي للترجمة، حيث أعلن المركز عن مسابقة كبرى لشباب المترجمين، أسفرت عن الأعمال الفائزة، التي ضمها هذا الكتاب، الذي تم نشره من قبل هيئة قصور الثقافة في سلسلة "آفاق عالمية" التي تصدر برئاسة تحرير المترجم الكبير د. أنور إبراهيم، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الذى جمع بين المؤسستين، والذي يهدف إلى الوصول إلى أكبر قدر من شباب المترجمين.

لقاءات وأنشطة بالمكتبة المتنقلة في المشروع الثقافي بالإسكان البديل بالإسكندرية



من ناحية أخرى، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لقاء توعويا بعنوان "إعادة تدوير المخلفات المنزلية" بمدرسة الشهيد محمد محمود حربي الإعدادية للبنات، بمدينة بشاير الخير "٣-٥" بمحافظة الإسكندرية، ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، المنفذ في إطار خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.

تحدثت خلال اللقاء د. إيمان السعيد عن أنواع المخلفات المنزلية، والفرق بين مفهوم إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من المخلفات غير الضارة فيما يفيد من خلال إعادة تدويرها كالزجاجات البلاستيكية والورق والزيوت وغيرها.

وأكدت في حديثها ضرورة التخلص من المخلفات المنزلية الضارة بطريقة آمنة كالمصابيح الكهربائية والبطاريات وغيرها لما لها من ضرر كبير على البيئة وصحة الإنسان.

واستمرارا لمشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير، والمنفذة فعاليته خلال العام الدراسي الحالي، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، ومديرية التربية والتعليم، نظم فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان عددا من الفعاليات الثقافية منها ورشة حكي ناقشت خلالها منى طه أخصائي المكتبات، قصة بعنوان "العقل السليم في الجسم السليم " أعقبها مناقشة كتاب "الإنترنت" لتعريف الأطفال بكيفية الاستخدام الأمثل لمحركات البحث، وكذلك استخدام الإنترنت في الترجمة وإنشاء بريد الكتروني، تلى ذلك مسابقة ثقافية وتوزيع عدد من إصدارات الهيئة على الفائزين بإشراف عبير عمرو.

واختتمت الفعاليات المقدمة ضمن أنشطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش بفقرة قراءة واطلاع على الكتب والمجلات الموجودة بالمكتبة، بحضور كل من إبراهيم محمد مدير الموهوبين بإدارة غرب التعليمية، وسماح غريب مدير المدرسة.

فعاليات المشروع الثقافي بالإسكان البديل تنفذ بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بعدد من المحافظات كالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وبورسعيد.