محافظ دمياط تناقش الموقف الخاص بشبكات المرافق

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الموقف الخاص بشبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن والمنطقة المحيطة، وذلك خلال ترؤسها للاجتماع المُنعقد اليوم بحضور ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و شركات المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والوحدة المحلية لمدينة رأس البر والادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

فيما وقد بدأ الاجتماع باستعراض الموقف الحالى لمشروع تطوير عواصم المدن الذى ينفذه صندوق التنمية الحضرية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، على قطعتين ، بمساحة ٦٠ فدان للقطعة الأولى التى تضم ٩٦ عمارة سكنية بعدد ١٩٢ وحدة سكنية ، و ١٠٣ فدان للقطعة الثانية تضم ١٤٣ عمارة باجمالى ٢٨٦ وحدة سكنية علاوة على إنشاء مبانى خدمية ومسجد و وحدة صحية وسوق بالقطعتين.

وفى سياق متصل بحثت محافظ دمياط خطة مد شبكات المياه والصرف الصحى لتغطية المشروع والمنطقة المحيطة بتلك الخدمات.

حيث اطلعت على مخططات التنفيذ التى تقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والخطط الزمنية للمشروعات وتحديد أنسب المسارات لخطوط المرافق لتحقيق هذا المخطط.

كما اطلعت الدكتورة منال عوض على الموقف الخاص بشبكات الغاز والكهرباء والاتصالات كما ناقشت عدد من المحاور المُتعلقة بهذا الملف وذلك لتلافى اى معوقات قد تواجه عمليات التنفيذ وأكدت محافظ دمياط على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لدراسة كافة المقترحات وتنفيذ المخططات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك للانتهاء من كافة الأعمال بهذا المشروع القومى و تعزيز المنطقة بتلك الخدمات.