الإثنين 29 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 100 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات ، بجميع المراكز والمدن ، وبمختلف جهات الولاية ، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية ، وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

واستعرض المحافظ  ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 100 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة منها ،  33 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة ، جاءت بواقع 18حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا .

 

و إزالة  15حالة تعدِِ بمركز ومدينة المنيا، إلى جانب إزالة 63 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بمركزى مغاغة و المنيا ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدة المحلية ، بالإضافة ، إلي 4 حالات إيقاف وإزالة بناء بدون ترخيص ، داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن ، الموجه الــ 22 يتم تنفيذها علي 3 مراحل، حيث تستمر أعمال المرحلة الأولي ، حتى 16 فبراير القادم ، والمرحلة الثانية تبدأ 24 فبراير ، وحتي 15 مارس القادم ، فى حين تبدأ المرحلة الثالثة في 23 مارس القادم ، وحتي 12 إبريل 2024 .

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