إزالة 100 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات ، بجميع المراكز والمدن ، وبمختلف جهات الولاية ، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية ، وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 100 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة منها ، 33 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة ، جاءت بواقع 18حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا .

و إزالة 15حالة تعدِِ بمركز ومدينة المنيا، إلى جانب إزالة 63 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بمركزى مغاغة و المنيا ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدة المحلية ، بالإضافة ، إلي 4 حالات إيقاف وإزالة بناء بدون ترخيص ، داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن ، الموجه الــ 22 يتم تنفيذها علي 3 مراحل، حيث تستمر أعمال المرحلة الأولي ، حتى 16 فبراير القادم ، والمرحلة الثانية تبدأ 24 فبراير ، وحتي 15 مارس القادم ، فى حين تبدأ المرحلة الثالثة في 23 مارس القادم ، وحتي 12 إبريل 2024 .