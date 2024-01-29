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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إعلام عبري: إطلاق 15 صاروخ على تل أبيب وأعتراض 12 منهم

صاروخ
صاروخ

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن القسام أطلقت نحو 15 صاروخا من غزة تجاه تل أبيب، واعتراض حوالي 12 صاروخا بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

وأضافت أن القصف أسفر عنه  إصابة سيارة في ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب بعد إطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة

وكانت أعلنت كتائب القسام، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال لأهالي غزة، ودوت صفارات الإنذار وسط حالة من الزعر انتابت المستوطنين. 

كما أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان، 5 صواريخ في جنوب ‎لبنان، تجاه موقع لجيش الاحتلال في إصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة.

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