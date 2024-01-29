صيد الدقى يتفوق على الترسانة فى بطولة منطقة الجيزة لكرة الطائرة

تمكن فريق 13سنة ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقى من الفوز على فريق الترسانة بنتيجة 3 ـ صفر فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب حدائق الاهرام ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين يوسف عمرو ،على احمد ،عزالدين اكرم ،عمر شريف ،اسر عبد الرحمن ،ابراهيم مرتضى ،سليم صلاح ،ادم وليد ،أدهم المليجي،مالك بكر،فارس باسم ،عابدعبدالكريم ،على حاتم ،كريم أمجد ،كريم عمر،عمرعبدالله ،ادم فتحي ،عبد الله سمير ،يس علاء الدين ،مصطفي شريف ،ادم مروان ،مالك يسرى ،عمر وائل ،اسر احمد ،مالك اكرم.



الجهاز الفنى والادارى:

رئيس الجهاز محمود غزال ، مدير القطاع جاسر نشأت ، مدرب الفريق علاء حزين ، مدرب احمالد وائل حسين ، طبيب الفريق دكتور محمد قاسم ، مدير ادارى شعبان عبد الصبور ، ادارى هانى عارف ، ادارى قطاع المينى على محمد ، خدمات معاونة مسعد جمعة.

وعلى الجانب الآخر، حقق فريق 2015 ناشئات الكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على فريق 6 اكتوبر بنتيجة 3 ـ صفر فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات مليكه شريف ، جودي وائل ،مريم كريم ،مريم عماد ،يارا محمود ،چيان فرج الله،ميلا محمود ،فريده كريم ،زينه خالد ،فريده ايوب ،نائله مكين ،كارما جمال ،تاليا م وجيه،جودي علي ،ليلي مصطفي ،رفيف عبدالله، نانسي مصطفي.