وكيل لجنة مراجعة المصحف ومدير شؤون القرآن يتابعان تصفيات “مسابقة القرآن الكريم”

تفقد الشيخ حسن عبد النبي عراقي، يرافقه الدكتور الشيخ أبو اليزيد سلامه، مدير عام شؤون القرأن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية وعضو اللجنة العليا المشرفة على مسابقة القرآن الكريم، والشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، ومديرا عموم المنطقة، اليوم الاثنين، سير أعمال مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، والتى عقدت بمنطقة القليوبية الأزهرية.

تقام المسابقة برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ويشرف على تنفيذها إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة.

مسابقة قرآنية سنوية برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر

والجدير بالذكر أن مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تشرف عليها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في إطار ترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله .