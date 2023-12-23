رئيس قطاع المعاهد يتابع امتحانات النقل من منطقة الإسكندرية الأزهرية

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، يرافقه خالد إبراهيم مدير عام التعليم النموذجي، أولي أيام امتحانات النقل من منطقة الإسكندرية الأزهرية.

وخلال جولته، تفقد عبدالغني امتحانات المعاهد الأزهرية ببرج العرب، حيث أشاد بمستوى الانضباط والالتزام باللجان بمعاهد فتيات الشعراوي العادي والنموذجي، وأثنى على إدارة المعاهد ومدى الوعي الإداري والإخلاص في العمل الذي وجده على الارض ووجه بتكريم شيوخ المعاهد على تميزهم.

عبدالغني يحث الطلاب ببذل المزيد من الجهد

كما حث الطلاب على بذل المزيد من الجهد، ووجه السيد مدير الإدارة بضرورة المتابعة اليومية لمعاهد برج العرب العادي والنموذجي وسيدنا يحيي لضمان الانضباط والالتزام بها، واكد فضيلته على ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة عن قطاع المعاهد الازهرية بشكل دقيق.

وأكد فضيلته أن قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على توفير كل سبل الراحة للطلاب وتذليل العقبات أمامهم، وأن امتحانات النقل هذا العام تسير بشكل جيد دون أي معوقات.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة سير العملية التعليمية في المعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات.

وخلال جولته، تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني عددًا من المعاهد الأزهرية ببرج العرب، شملت:

معهد فضيلة الشيخ الشعراوي العادي

معهد فضيلة الشيخ الشعراوي النموذجي

معهد برج العرب العادي

معهد برج العرب النموذجي

معهد سيدنا يحيي

وخلال جولته، حرص على التحدث مع الطلاب وإدارة المعاهد، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتركيز على دراستهم.

كما تفقد فضيلته تجهيزات اللجان الامتحانية، وتأكد من توفر جميع الاحتياجات اللازمة للطلاب.

أكد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني أن قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتذليل العقبات أمامهم، وذلك في إطار سعيه الدائم إلى تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب.

وشدد على ضرورة متابعة سير الامتحانات في المعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات، وذلك لضمان سيرها بشكل جيد دون أي معوقات.

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة سير الامتحانات في المعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات.

وتهدف هذه الجولة إلى التأكد من سير الامتحانات بشكل جيد، وضمان توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتذليل العقبات أمامهم.