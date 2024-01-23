وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان وأعمال الكنترول بالغربية

اُختُتمت منطقة الغربية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمتابعة الدكتورِ أحمد الشرقاوي - رئيسِ الإدارةِ المركزيةِ لشؤون التعليم- بقطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتورعصام القاضي، مدير عام جودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.

وشملت الجولة التفقدية متابعة لجنة فتيات الحسين، لجنة فتيات طنطا، لجنةفتيات توكل النموذجي، فتيات سبرباي، فتيات معهد العيسوي بكفر خضر، وبنين توكل النموذجي.

وفي إطار متصل تمت متابعة أعمال كنترولي الشهادتين الإبتدائيه والإعداديه، و التنبيه بضرورة مراعاة الدقه في التصحيح واليقظة والالتزام بما ورد من تعليمات الإدارة المركزيه للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

وفي ختام الجولة التفقدية تم الاجتماع بالساده مديري الإدارات بديوان عام المنطقه، لبحث كل مايتعلق بالامتحانات والعملية التعليمية.