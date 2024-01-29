رفع كفاءة شوارع المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ خطة تمهيد ورصف الشوارع والطرق الرئيسية ، والأحياء الداخلية بالمراكز والقرى، بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق ، وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية.

وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة ، ففي مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، تابع اللواء أحمد السايس رئيس المركز، أعمال تمهيد شارع الحلاجة بتفرعاته استعداداً للرصف ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، للوقوف على آخر المستجدات موجهاً بسرعة الإنتهاء من الأعمال مع الإلتزام بالمواصفات الفنية.

بالتنسيق مع الشركات المنفذة ، لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية والترابية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وفي مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، تابع محمد عبد الغني رئيس المركز، أعمال تسوية المنطقة المحيطة بمجمع الخدمات ، بقرية تل بني عمران ورفع مخلفات البناء ، وكذلك أعمال تمهيد وتسوية عدد من الطرق الرئيسية ،ومداخل القرى بنطاق الوحدة المحلية بقرية بني حرام ، وذلك لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات.

وفي ذات السياق، قال عماد حسن رئيس مركز بني مزار، أنه يجري استكمال رفع كفاءة وتمهيد الطرق بقريتي أبوجرج وصفط، وكذلك تسوية ورفع المعوقات بشوارع حي شرق المدينة المدرجة بخطة العام الحالي استعدادا لأعمال الرصف، وذلك ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم.

وفي مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، تابع هشام فايز رئيس المركز، تهيئه تفرعات شارع المدارس بحي شمال المدينة ، تمهيداً لتركيب الإنترلوك ، مؤكداً ، أن مركز مطاي يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق ، بإعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة ، لافتاً ، أنه سيكون هناك تغيير حقيقي بالمدينة ، بعد الإنتهاء من أعمال الرصف لكافة الشوارع.