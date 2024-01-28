الإثنين 29 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تدين هجوما إرهابيا تعرض له موقعا أردنيا على الحدود مع سوريا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع بالأردن الواقعة على الحدود مع سوريا، والذي أسفر عن سقوط 3 جنود أمريكيين، وإصابة عدد من أفراد القوات الأمريكية المتواجدة بهذا الموقع.

وأكدت مصر إدانتها الشديد لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. 

كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الأردن في هذا الظرف الدقيق، معربة في الوقت ذاته عن صادق تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية وأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وشددت مصر على ضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب، ونبذ كل صور العنف بما يكفل استقرار المنطقة.

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