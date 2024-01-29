حبس عاطل بتهمة تجارة الهيروين في المطرية

قررت نيابة شرق القاهرة، اليوم الأثنين، حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة الفودو وكمية من مخدر الهيروين، في منطقة المطرية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته 1،500 كيلو جرام لمخدر الفودو وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي «متحصلات بيع المواد المخدرة» وميزان حساس، بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية من ضبطه وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.