عاجل
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2024
الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس عاطل بتهمة تجارة الهيروين في المطرية

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة شرق القاهرة، اليوم الأثنين، حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة الفودو وكمية من مخدر الهيروين، في منطقة المطرية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث 

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته 1،500 كيلو جرام لمخدر الفودو وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي «متحصلات بيع المواد المخدرة» وميزان حساس، بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية من ضبطه وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الجريدة الورقية