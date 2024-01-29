وقف انتخابات كنائس النعمة الرسولية.. تفاصيل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا أيوب رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية ورئيس اللجنة التنفيذية للمجمع وعضو المجمع و6 آخرين للحكم بدون جلسة.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر بتاريخ 2023/9/29 في الاجتماع المجرى بمقر المجلس الإنجيلي العام لإجراء انتخابات لوظيفة رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجمع على خلاف قرارات الجمعية العمومية للمجمع بانعقادها في 2022/8/19/18 والتي تم فيها انتخاب رئيس للمجمع وانعقادها بتاريخ 2022/16/15/12 والذي تم فيه انتخاب وتشكيل اللجنة التنفيذية للمجمع لمدة أربعة سنوات حتى عام 2026 نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 65080 لسنة 76 الصادر بجلسة 2022/8/14 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقرارات أخصها بطلان الدعوة لانعقاد وكافة المقدمات التي سبقتها أو تلتها على نحو ما سلف إيضاحه.