رفع 290 طن قمامة و نواتج تطهير بمركز المحلة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم اليوم تنفيذ حملات نظافة مكبرة بدأت صباح اليوم على مختلف قطاعات مركز المحلة تحت إشراف المهندس محمد السباعي و المهندس محمد حنتوش نواب رئيس مركز المحلة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية و قد أسفرت عن رفع 290 طن قمامة و نواتج تطهير.

و أضاف أن الأعمال شهدت رفع القمامة من طريق المحلة / شبرابابل بنطاق وحدة شبرابابل و شارع داير الناحية لبلقينا و أمام الوحدة المحلية و المسجد البحرى و شارع البحر و السويقة و المستشفى و شارع البوسطة لبشبيش و أمام مكتب البريد و طريق الجابرية / المحلة بالجابرية و مساكن تحيا مصر و طريق المحلة / قطور بالعامرية و أمام قرية ديرب هاشم و المصالح الحكومية بميت الليت و داخل منشية مبارك بمحلة أبو على و طريق دمرو / سنبارة بوحدة دمرو و أمام مركز الشباب و المستشفى و مقر الوحدة المحلية بالمعتمدية و تطهير و رفع المخلفات المتراكمة بترعة القرشية بجوار السكة الحديد بصفط تراب و طريق لابشيط و المجمع الحكومي بالهياتم و مدخل القرية و أمام المدارس بنمرة البصل.

يذكر أنه خلال تلك الحملات تم تحرير 28 محضر متنوع منهم تحصيل 6 محاضر نظافة فورية بوحدات ميت الليت و البنوان ( محضرين ) و بشبيش و محلة أبو على و دمرو بجانب تحرير 3 محاضر نظافة بشبرابابل و محلة حسن و صفط تراب لإلقاء المخلفات بالطريق العام كما تم تحرير 19 محضر بيئة منهم 15 محضر بالعامرية و 2 محضر بمحلة أبو على و 2 محضر بصفط تراب لوضع قمامة بالمصارف و الطرق الرئيسية كما تم تحرير 3 محاضر إشغال بشبرابابل و محلة حسن و بشبيش للقيام بأعمال ردم و إشغالات غير جائزة الترخيص.