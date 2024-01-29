مطار القاهرة الدولي: عدد المسافرين بمبنى الركاب (1) تتراوح من 19 إلى 25 ألف راكب يوميًا

قال اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم (1) بمطار القاهرة الدولي، إن حركة المسافرين في المبني تستحوذ على نحو 33% من إجمالى حركة الركاب في مطار القاهرة الدولي.

وأضاف حافظ في تصريحات له خلال جولة تفقدية لمحرري الطيران المدني، أن أعداد الركاب في مبني 1 تتراوح من 19 إلى 25 ألف راكب يوميًا على متن الرحلات الدولية والداخلية في صالتي السفر والوصول.

ولفت حافظ إلى أن عدد شركات الطيران العاملة داخل مبني الركاب رقم (1) تبلغ 38 شركة دولية تضم خطوط الطيران المنتظمة والشارتر.