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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مطار القاهرة الدولي: عدد المسافرين بمبنى الركاب (1) تتراوح من 19 إلى 25 ألف راكب يوميًا

بوابة الوفد الإلكترونية

قال اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم (1) بمطار القاهرة الدولي، إن حركة المسافرين في المبني تستحوذ على نحو 33% من إجمالى حركة الركاب في مطار القاهرة الدولي.

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وأضاف حافظ في تصريحات له خلال جولة تفقدية  لمحرري  الطيران المدني، أن أعداد الركاب في مبني 1 تتراوح من 19 إلى 25 ألف راكب يوميًا على متن الرحلات الدولية والداخلية في صالتي السفر والوصول.

ولفت حافظ إلى أن عدد شركات الطيران العاملة داخل مبني الركاب رقم (1) تبلغ 38 شركة دولية تضم خطوط الطيران المنتظمة والشارتر.

 

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