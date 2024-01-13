2024.. مطار القاهرة وإنجازات تتحدى

تحويل المطار إلى محوري لخدمة الركاب والطائرات والبضائع لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

إنشاء مبنى ركاب (٤) بطاقة استيعابية ٣٠ مليون راكب سنوياً.. ومدينة للبضائع واللوجيستيات لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة الشحن الجوى ومحوراً رئيساً لحركة التجارة العالمية.

جائزة أفضل مطار فى أفريقيا من فئة المطارات كبيرة الحجم للتنمية المستدامة والبيئة لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.. والأول أفريقياً فى حركة الشحن الجوى.

زيادة الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب (2) لتصبح سبعة ملايين ونصف المليون راكب سنوياً بدلاً من ثلاثة ملايين ونصف المليون.

شهد مطار القاهرة الدولى العديد من المشروعات وعمليات التطوير فى مجال خدمة الركاب وكذلك خدمة الشحن الجوى خاصة فى ظل التزايد الملحوظ والمستمر فى حجم التبادل التجارى والاقتصادى بين مصر وجميع دول العالم.. وفى هذا الإطار تم تطوير وإعادة تأهيل مبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولى، لتصبح الطاقة الاستيعابية للمبنى سبعة ونصف مليون راكب سنوياً بدلاً من ثلاثة ونصف مليون راكب سنوياً، بما يواكب التطور المتلاحق فى حركة الطيران المستقبلية، وبما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية لتحويل مطار القاهرة الدولى إلى مطار محورى لخدمة الركاب والطائرات والبضائع لاستيعاب معدلات المتزايدة للحركة الجوية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولمنافسة المطارات العالمية الأخرى.

تم تنفيذ نظام كاميرات المراقبة الأمنية التى تعمل بأحدث تقنية والخاصة بالكمائن والمناطق الحيوية والأسوار لرفع كفاءة النظم الأمنية لكافة المناطق الحيوية والأسوار بالمطار بما ينعكس بأثر إيجابى على المنظومة المتكاملة لتأمين المطار بالكامل وتأمين السلامة والتشغيل.

مجدى إسحاق

إحلال وتطوير منظومة مناولة الحقائب بمبنى الركاب رقم (3) بميناء القاهرة الدولى من خلال تطوير ورفع كفاءة السيور، وتوريد أجهزة الكشف عن الحقائب ثلاثية الأعداد (CTX) مما يساهم بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ورفع مستوى المنظومة الأمنية للمطار وفقاً للمعايير الدولية.

تركيب بوابات بيومترية بمداخل مبانى الركاب لتنظيم ومراقبة دخول العاملين بمطار القاهرة، الانتهاء من مشروع إنشاء سور خرسانى حول مطار القاهرة بدلاً من السور السلك لرفع المستوى الأمنى للمطار وتحقيق أعلى درجات التأمين بالمطار.

رفع كفاءة محطات الإطفاء وتجهيزها بأحدث المعدات وسيارات إطفاء من أكبر الشركات العالمية.

وتواصل الشركة جهودها بمواكبة أحدث الأنظمة العالمية فى مجال إدارة المطارات (SMART AIRPORTS) تتبنى سياسة مُثلى بتحقيق أهداف المحاور التنفيذية لاستراتيجية الوزارة نحو أعمال التطوير والتحديث لجميع أنظمة المطار بشكل دائم مما يضمن الكفاءة والقدرة على التعامل مع جميع التحديات العالمية؛ ومن بينها ما سيتم استعراضه فى المحاور الأساسية التالية:

التنمية المستدامة

محمد سعيد محروس

حصول مطار القاهرة الدولى على جائزة أفضل مطار فى أفريقيا من فئة المطارات كبيرة الحجم للتنمية المستدامة والبيئة لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وهو يعد أول مطار تم تزويده بتركيب محطة طاقة شمسية أعلى الجراج متعدد الطوابق بطاقة ٣٠٠ كيلووات/ ساعة؛ وجارٍ استكمال المنظومة على مستوى المطار فى مراحل متتالية.

تم ربط جميع مبانى الركاب بالمطار من خلال الناقل الآلى (APM) للركاب ويتم استخدامه مجاناً بدون رسوم؛ وكذا تحديث أسطول الأوتوبيس الترددى (Shuttle Bus) لتسهيل عملية نقل الزوار والركاب بين المبانى.

شهادات واعتمادات

تم الحصول على شهادة الاعتماد الصحى الدولى ضد كورونا فى ٢٠٢١ من المجلس العالمى المطارات حيث تم تجديدها فى عام ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٣ وتم تجديد شهادة الاعتماد للسلامة والصحة العامة لمدة 3 سنوات مرة أخرى فى عام 2023، ويعد مطار القاهرة الدولى الأول والوحيد فى أفريقيا حصولا على هذه الشهادة.

تم الحصول على شهادات الإدارة المتكاملة (الأيزو) بأحدث إصداراتها فى مجال البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية لمدة ٣ سنوات تنتهى فى نهاية عام 2024.

حصول مطار القاهرة الدولى على شهادة الاعتماد الصحى للمطارات AHA من المجلس الدولى للمطارات ACI فى فبراير، 2021 وتم الحصول على شهادة الاعتماد الصحى للمطارات Airport AHA Accreditation Health من المجلس العالمى للمطارات ACI لمدة عام، 2022.

تم تجديد لشهادة AHA لمدة عام. 2023 تم الحصول على شهادة الاعتماد الصحى لجاهزية مطار القاهرة الدولى للسلامة والصحة العامة والأوبئة PHSRP من مجلس المطارات العالمى ACI لمدة 3 أعوام.

مطار القاهرة الدولى الأول أفريقياً فى حركة الشحن الجوى لعام، 2019 فقد حصل مطار القاهرة الدولى على المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية لعام 2019 فى نشاط الشحن الجوى، وهو المركز الذى حافظ عليه لثلاث سنوات متتالية -2015-2014 -2016 وارتفعت حركة البضائع لمطار القاهرة لعام 2019 بنسبة 11.6 بالمائة، محققة 361.262 طن مقارنة بعام 2018 شهد مطار القاهرة الدولى ارتفاعاً كبيراً فى معدلات حركة تشغيل الشحن الجوى خاصة فى ظل انكماش الحركة الجوية بسبب جائحة كورونا، وفتح شركة مصر للطيران أسواق جديدة داخل أفريقيا وبعض الدول الخليجية والأوروبية.

مطار القاهرة حاصل على رخصة دائمة كمطار دولى يتم تجديدها كل ثلاثة أعوام بعد اجتياز التفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، مما يؤكد استيفاءه لتطبيق كافة الشروط والتشريعات والمعايير الدولية التى اعتمدتها سلطة الطيران للموافقة على منح المطارات المصرية للعمل كمطارات دولية أسوة بما هو متبع فى جميع مطارات العالم.

مطار القاهرة الجوى حاصل على شهادات الأيزو المتكاملة (الجودة - البيئة - السلامة والصحة المهنية) في 2021/11/17 وتم التجديد لشهادات الأيزو المتكاملة البيئة 2015/14001 - الجودة 2015/9001 - أحدث مواصفات للسلامة والصحة المهنية 2018/45001 لأحدث المواصفات الصادرة عالميا.

* مطار القاهرة الدولى يحقق تحديا جديدا بأعلى نسبة فى معدلات الرحلات الجوية وفى حركة السفر والوصول منذ إنشائه بواقع 612 رحلة جوية وبإجمالى 82 ألف راكب.

مشروعات خدمات الركاب

مشروع المشاية الكهربائية

يقوم بالربط بين مبانى الركاب رقم (2) والجراج مُتعدد الطوابق بالمطار من خلال تنفيذ مشاية كهربائية بطول 450 مترا وعرض 7٫5 متر، كما أن المشاية مزودة بأحدث تقنية من كاميرات المراقبة والإنترنت، وقد تم تزويدها بمساحات تجارية وعربات "اخدم نفسك" لخدمة الزوار والركاب كما أنها مزودة بأحدث تقنية تكنولوجية من كاميرات مراقبة وشاشات عرض الرحلات وخدمة الإنترنت وأنظمة الحريق كما أن المشروع مكيف بالكامل لراحة المسافرين، وقد تم رفع كفاءة الجراج متعدد الطوابق ليستوعب أكثر من 2250 سيارة كما تم تزويدها بأحدث أنظمة كاميرات المراقبة، والإطفاء الألى ضد الحريق، كما أن الجراج مزود بساحة انتظار أمامية لخدمة حوالى 100 أوتوبيس ومينى باص، بهدف الحفاظ على انتظام العمل بما يدعم رفع كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

تطوير أنظمة مناولة الحقائب BHS مبنى الركاب رقم (3):

رفع الطاقة الاستيعابية للنظام بمرحلتيه إلى 12 ألف حقيبة / ساعة بدلاً من 4800 حقيبة / ساعة فى النظام السابق، رفع القدرة التخزينية لسيور تخزين الحقائب المبكرة من 250 حقيبة إلى 1200 حقيبة لإتاحة إمكانية تخزين الحقائب فى نظام BHS قبل موعد فتح الرحلات الفحص الأمنى للحقائب بنظام الفحص المقطعى ثلاثى الأبعاد للكشف على الحقائب، حيث توجد 4 مراحل فحص أمنى للحقائب تشمل 6 أجهزة CTX تعمل بنظام الفحص المقطعى ثلاثى الأبعاد للكشف على الحقائب بطاقة استيعابية لكل جهاز حوالى 1500-1800 حقيبة/ساعة، بالإضافة إلى أعمال التكامل بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغطية منطقة السيور بالكامل بأحدث أنظمة التحكم والمراقبة والمتابعة بكاميرات مراقبة CCTV فى السفر والوصول، كذلك إنشاء محطة كهرباء جديدة لتغذية نظام السيور الجديد تحتوى على 2 محول كهربائى بطاقة كهربائية قدرتها 2 ميجافولت أمبير.

مشروع تطوير الجراج متعدد الطوابق

عدد خمسة طوابق بإجمالى 90000 متر مربع بمسطح 18000 متر مربع للدور وتزويده بساحة انتظار أمامية لخدمة حوالى 100 أوتوبيس الجراج يعمل بنظام Park System؛ حيث يتم تعريف المستخدم الأماكن الشاغرة باللون الأخضر، ولكى يتم استخدام الجراج على الوجه الأمثل.

إنشاء محطة الطاقة الشمسية: تم إنشاء المحطة أعلى الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولى قدرتها 300 كيلووات / ساعة بهدف إنتاج الطاقة النظيفة.

تعديل مسارات الطرق المؤدية: إلى مبانى الركاب والجراج المتعدد الطوابق وتزويدها باللافتات والشاشات الإرشادية وتنسيق الموقع العام وتزويدها بالمساحات الخضراء، لظهور مطار القاهرة بالمظهر الحضارى اللائق.

رفع كفاءة كافة بوابات تحصيل الرسوم لمطار القاهرة الدولى وتزويدها بأحدث أنظمة المحاسبة وقراءة لوحات السيارات وتسجيل بيانات المركبات.

زراعة وصيانة وتأمين محور مرورى طريق كابتن طيار/ لطفية النادى: كما تم رفع كفاءة الطريق الجديد الواصل من بوابات تحصيل الرسوم وحتى بداية محور لطفية النادى، وتم رفع كفاءة الأسفلت وتزويده بأعمدة الإنارة LED وتنسيق المزروعات وإضافة الإعلانات واللوحات الإرشادية المضيئة، وتم تكليف جهاز مستقبل مصر بإنشاء سور بطول طريق لطفية النادى ناحية المهبط واستكمال زراعة الطريق على الجانبين لتحسين الرؤية البصرية.

جارٍ توسعة وتطوير منطقة السفر الدولى ومنطقة المطاعم بمبنى الركاب 3 بهدف زيادة منطقة الاستراحات والمطاعم ومنطقة الترانزيت.

تم رفع كفاءة وتطوير صالة 1 وصول ومنطقة الترانزيت العلوى بمبنى الركاب 1، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الشبكات والسماعات الصوتية ومخارج كاميرات المراقبة والساعات المركزية وخدمة wireless.

تجديد استراحة الـCAC VIP LOUNGE E بمبنى الركاب رقم (3) سفر تنقسم إلى الاستراحة الرئيسية واستراحة للمدخنين وإضافة منطقة relaxing area للركاب.

تطوير ورفع كفاءة استراحات مبانى الركاب، فى إطار حرص مطار القاهرة الدولى على رفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمستقبلين والمودعين على سبيل المثال الاستراحة الحكومية بمبنى 3 Finger F-Finger G.

رفع كفاءة ساحة انتظار السيارات الملحقة بفندق المريديان ليستوعب حوالى 40 أوتوبيسا سياحيا و285 سيارة ملاكى وكذلك ساحة انتظار السيارات الملحقة بمبنى كبار الزوار.

تم إنشاء أسوار خرسانية حول مطار القاهرة الدولى من جوزيف تيتو إلى طريق السويس، ومن ناحية طريق العروبة على الجانبين، ومن ناحية جوزيف تيتو وعبدالحميد بدوى.

تطوير كاونترات صالات السفر مبنى الركاب 1 بالإضافة إلى إحلال كامل لجميع أجهزة ترحيل الركاب وبوابات السفر بإجمالى 200 جهاز بمشتملاتها طابعات بطاقات الصعود والحقائب، وتم تنفيذ زراعات مثمرة على جانبى امتداد طريق العروبة ومحور لطفية النادى، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

تجميل مطار القاهرة الدولى للظهور بالمظهر الحضارى اللائق من لاند سكيب ورفع كفاءة البوابات وتنفيذ عدد 4 لاند مارك.

شراء معدات ثقيلة ومعدات شفط المياه على سبيل المثال حفار - 2 نافورى - سلم إخلاء 44 مترا مزود بمصعد - معدات تخطيط علامات ملاحية - معدة إزالة مطاط - سيارات جمع وكبس القمامة - معدة قياس معامل الاحتكاك - هراس تربة - سيارات كابينة مزدوجة - بلدوزر - سيارات تويوتا كوستر - أبراج إنارة - سيارات مجهزة شفاط فاكيوم - لودر مفصلى - حفار - ونش 60 طنا كما تم توريد معدات النظافة من مكانس كهربائية.

تأمين مطار القاهرة الدولى بالكامل بأحدث أنظمة كاميرات المراقبة على سبيل المثال تأمين الأسوار - تأمين ساحات انتظار السيارات وبوابات الدخول والخروج ونقاط التأمين - مبانى الركاب - الجانب الجوى - طرق ومحاور الاقتراب - مناطق BHS - المشاية الكهربائية والجراج المتعدد الطوابق)، وتوريد وتركيب عدد أجهزة X-RAY للكشف عن الحقائب.

إنشاء مبنى UPS والمولدات التابع لمحطة الكهرباء بالمدرج الأوسط.

جارٍ توسعة تغطية خدمة الإنترنت (WIFI) لتشمل كل مساحات مبانى الركاب بمطار القاهرة الدولى لتحقيق أعلى جودة من الخدمة المقدمة للركاب بالمطار.

تمت تغطية منطقة المهبط بالمطار شبكة إنترنت (WIFI) لتأمين نقل الحقائب، كما تمت زيادة سرعة الإنترنت المقدمة للركاب وتحديث أجهزة إنهاء الإجراءات الذاتية للركاب (SELF - CHECK) لمنع التكدس وتقليل التعامل البشرى.

توسعة أعمال دهانات داخلية وخارجية لمبنى الرحلات الموسمية ورفع كفاءة الأرضيات.

تم مد شبكة رى فرعية من الخط الرئيسى قطر 10 بوصات لتغذية المزروعات بمحور كابتن لطفية النادى.

توريد عدد كافٍ من عربات "اخدم نفسك" لتطوير خدمات الركاب.

تجديد دورات المياه بمبانى الركاب على أعلى مستوى وإنشاء دورات مياه جديدة بصالة الوصول الدولى بمبنى ركاب 3 أمام سير الحقائب 6.

التأمين والسلامة

تحديث الأجهزة الأمنية بالمطار ورفع كفاءة أجهزة الـX-Ray لتعمل (بنظام Dual View)؛ بدلاً من نظام Single View وتركيب أجهزة الكشف على الأجسام (Body Scan) على بوابات السفر للرحلات الدولية التى تتطلب إجراءات أمنية خاصة، العمل بمنظومة حديثة للكشف على أثر المتفجرات (ETD) والكشف على السوائل المتفجرة (LED)، بالأمتعة والمتعلقات الشخصية والأجهزة الإلكترونية للركاب طبقاً للتعليمات الأمنية الدولية.

تم تطبيق نظام المراقبة الأمنية الحديثة من خلال الكاميرات (CCTV) لمتابعة الحالة الأمنية بكافة المواقع بالمطار..

تم توفير كاونتر لشرطة السياحة بصالات الوصول وكذا بمدخل صالة السفر بمبانى الركاب لمتابعة للحالة الأمنية أثناء خروج ودخول الأفواج السياحية وأثناء صعودهم للحافلات المخصصة لهم.

تم الاشتراك فى منظومة تحديد الخانات الزمنية Slot Management التابعة للاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA) بما يسمح لمطار القاهرة جذب عدد أكبر من شركات الطيران العالمية للعمل بالمطار وتسهيل حركة الربط بين الرحلات الجوية.

تعظيم الاستفادة من خدمات التحول الرقمى

قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بتطبيق حزمة جديدة من البرامج والتطبيقات الإلكترونية المؤمنة بمختلف القطاعات لتحقيق الإدارة الإلكترونية المتكاملة بالشركة للربط بين جميع قطاعات المطار من خلال شبكة معلوماتية متكاملة موحدة وآمنة، ومن خلال تطبيقات حديثة تسهل عملية الاتصال وتحقيق أعلى جودة من الخدمة المقدمة.

تمت ميكنة أعمال قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية ممثلة فى تطوير منظومة البيانات - إنشاء قواعد بيانات رقمية متكاملة شاملة فى مجالات التدريب وبيانات العاملين.

تم رفع كفاءة منظومة التسويق الخاصة بالخدمات المقدمة من القطاع لجميع الشركات العاملة بالمطار، مع تطوير منظومة تأمين المعلومات والحفاظ على سريتها والتصدى لأى مخاطر يمكن التعرض لها.

إصدار التقرير الإحصائى النصف سنوى للحركة الكلية للرحلات والركاب 2023.

إنشاء قاعدة بيانات الميكنة لأعمال حجز السيارات الخاصة بكبار الزوار.

تقديم خدمة "أهلا" للعملاء عبر الموقع الإلكترونى للشركة والدفع إلكترونياً.

فى مجال أنظمة الطيران

الانتهاء من تطوير أجهزة الكاونترات.

تم الإحلال الكلى لأجهزة خوادم إدارة الشبكة الداخلية بالمطار وزيادة تأمين وحوكمة الأنظمة داخل مبانى المطار.

الانتهاء من تطوير أجهزة HHT وطابعات ترحيل الركاب

إضافة شاشات عرض رحلات جديدة فى بعض الأماكن الحيوية بالمطار.

تحديث أجهزة الخدمة الذاتية للركاب بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 2، وإضافة خدمات ذاتية جديدة للركاب من خلال الأجهزة الحديثة.

تم التعاقد على توريد عدد 10 أجهزة SSBD أجهزة إنزال الحقائب يدويا لربطها على أنظمة BHS بمبنى الركاب 3 وذلك لتطوير أنظمة الخدمة الذاتية الخاصة بالركاب بالتكامل مع أنظمة السيور وجارٍ التوريد.

فى مجال تطوير الشبكات والبنية التحتية

التمكن من تطبيق التقنيات الذكية فى إدارة الأنظمة، حيث تم الربط بين أنظمة تأمين الشبكات بالمبانى 3/2 بنجاح خلال كابلات الفايبر بهدف تطوير أنظمة التأمين لتيسير تنفيذ خطط التطوير المستقبلية للأنظمة بجميع المبانى.

تم التعاقد مع شركة AVIT لتحديد أنظمة الـWireless بمبنى الركاب 1-3 والصالة الموسمية حيث تم الانتهاء من إعداد وتهيئة البنية التحتية بالمبانى تمهيدا للتركيب والتشغيل وتم توفير أنظمة وأجهزة الاتصالات IP Telephony بجميع المبانى والعمل على ربطها بشبكة معلومات.

تزويد بوابات السفر بمبنى 3 داخل المنطقة الجمركية بجميع خدمات شبكة المعلومات.

فى مجال التأمين السيبرانى

دعم خطة المراقبة الأمنية لجميع الأنظمة التشغيلية بالمطار وتطوير رخص حماية شبكة المعلومات والبريد الإلكترونى من الفيروسات وربطها ببرامج أخرى لرفع مستوى الحماية لكافة الأنظمة؛ رفع كفاءة الصالة الموسمية وقد تم إحلال منظومة إنذار الحريق وتركيب أجهزة جديدة وتأمين الصالة الخارجية بمنظومة الإنذار.

تعديل ورفع كفاءة منظومة الإطفاء الآلى لمحطة باور بلانت 2.

التوسع فى تركيب أنظمة الأبواب الإلكترونية فى الأماكن الحيوية بالمطار.

فى إطار خطة تحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يتماشى مع هدفها فى زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028؛ حيث إنه من المُخطط تحويل مطار القاهرة لمطار محورى للركاب والبضائع حيث سيتم إنشاء مبنى ركاب، رقم (٤) بمطار القاهرة الدولى بطاقة استيعابية ٣٠ مليون راكب سنوياً، وكذلك مخطط إنشاء مدينة للبضائع واللوجيستيات بمطار القاهرة لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة الشحن الجوى ومحورا رئيسيا لحركة التجارة العالمية.