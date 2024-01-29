كيفية استخراج وعمل بدل فاقد لشهادة الجيش إلكترونيًا 2024.. تتيح إدارة السجلات العسكرية للقوات المسلحة استخراج شهادة الجيش إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي أو من خلال تقديم طلب إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها صاحب الطلب، وتعد شهادة الجيش دليل انتهاء الشخص من تأدية الخدمة العسكرية، أو أن حصل على إعفاء من القوات المسلحة، وهي الشهادة الرسمية التي لابد من أن يقوم المواطن باستخراجها بعد انتهائه من فترة الخدمة، لتقديمها إلى الجهة التي يرغبون في العمل بها أو ممن يبحث عن الحصول على تصريح للسفر خارج البلاد وتختلف فترة الخدمة وفقًا للدرجة العلمية للأشخاص.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" كيفية استخراج وعمل بدل فاقد لشهادة الجيش من خلال موقع إدارة السجلات العسكرية للقوات المسلحة الإلكتروني.

كيفية استخراج وعمل بدل فاقد لشهادة الجيش إلكترونياً2024

تصفح موقع إدارة السجلات العسكرية للقوات المسلحة من خلال الرابط التالي

https://seglat.mod.gov.eg/Application.aspx

الدخول على أيقونة "الخدمات".

الضغط على تحديد الخدمة.

اختيار اصدار تالي لشهادة إنهاء الخدمة العسكرية النموذج "25 س" الورقي.

تسجيل طلب استخراج الخدمة بتسجيل البيانات الأساسية التالية:

كتابة الرقم العسكري.

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

تسجيل اسم طالب الخدمة بالكامل.

تسجيل تاريخ الميلاد بالتفصيل.

اختيار الدرجة العسكرية خلال فترة التجنيد.

تسجيل السلاح الذي قضى به فترة الخدمة العسكرية وموقف الخدمة.

رقم المحمول والبريد الإلكتروني للتواصل لاستلام الرسائل النصية.

كتابة العنوان الحالي لطالب الخدمة بالتفصيل.

تحديد مكان الاستلام بإدارة السجلات العسكرية للقوات المسلحة بمدينة نصر أو مكاتب إدارة السجلات العسكرية بالمحافظات.

المستندات المطلوبة لاستخراج وعمل بدل فاقد لشهادة الجيش

عند استلام شهادة تأدية الخدمة العسكرية يجب تسليم المستندات الآتية:

بطاقة الرقم القومي (سارية).

صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

نموذج (53 تعبئة) لمن هم في فترة الاحتياط لم يمض علي تاريخ إصداره أكثر من 7أيامم.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية

صورة من بطاقة الرقم القومي.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالوالد.

كشف عائلي نموذج واحد جند (يستخرج من منطقة التجنيد).

بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند (تستخرج من مكتب التجنيد والتعبئة).

بيان قيد عائلي للأب أو زوج الأم.

ويتم إرسال الطلب إلى محل إقامة الشخص بعد 3 أيام من تاريخ إرساله للطلب.