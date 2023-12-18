محافظ الإسكندرية يتفقد الكشف الطبي بلجنة التجنيد لذوي الهمم

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التقى ذوي الهمم اهتمامًا كبيرًا، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية قدمت لذوي الهمم خلال السنوات الأربعة الماضية خدمات كثيرة

جاء ذلك خلال تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الكشف الطبي بلجنة التجنيد المختصة بإنهاء إجراءات التجنيد لعدد ١٠٨ شاب من ذوي الهمم من أبناء الإسكندرية وذلك بنادي اليخت بمنطقة الأنفوشي والتي تعمل على تنظيمه باستمرار جمعية قرية الأمل برئاسة النائبة ندى ثابت للتسهيل على الشباب من ذوي الهمم إجراءات استخراج شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.

وأعلن محافظ الإسكندرية، خلال لقائه أسر ذوي الهمم استعداد المحافظة لإقامة منفذين لعرض منتجات ذوي الهمم بسوق محطة مصر، ومنفذ آخر استثماري تعود كل أرباحه لصالحهم، وذلك في إطار استمرار حزمة الخدمات الداعمة المقدمة لأبنائنا من ذوي الهمم.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة قدمت لذوي الهمم خلال السنوات الأربعة الماضية خدمات كثيرة منها إنشاء أول حديقة لذوي الهمم في الشرق الأوسط، وتخصيص أول شاطئ لذوي الهمم به جزء لأبنائنا المكفوفين، بالإضافة إلى إصدار قرار منع إصدار التراخيص لأي عقارات أو منشآت جديدة إلا بعد إقامة منحدر خاص لذوي الهمم، كما تم تخصيص ٢ كابينة من كبائن شاطئ ستانلي لذوي الهمم.

وقدم محافظ الإسكندرية، الشكر لجميع القائمين على هذه اللجنة لما يقدمونه من دعم لأبنائنا من ذوي الهمم للتسهيل عليهم استخراج شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية بنادي اليخت بدلًا من الذهاب إلى إدارة التجنيد والتعبئة العامة بالعامرية.

وأكد الشريف، أن اللجنة تقدم خدمة مميزة ورائدة لأبنائنا من ذوي الهمم وذلك على مدار ١٨ عام منذ عام ٢٠٠٤ حيث يتم تجميع عدد كبير من الشباب من ذوي الهمم الراغبين في استخراج شهادة إنهاء الخدمة العسكرية في مكان أقرب لهم للتيسير عليهم إجراءات الاستخراج، وذلك بجهد وتنظيم القائمين على جمعية قرية الأمل.

وأضاف أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتوفير كافة احتياجات ذوي الهمم والتيسير عليهم ودمجهم في المجتمع.

أوضح المحافظ، أن شهادة إنهاء الخدمة العسكرية تمثل أهمية كبرى لذوي الهمم لابد لهم من استخراجها؛ حيث إنه من المستندات اللازمة سواء للتقديم على وظيفة، أو للحصول على تأشيرة حج أو عمرة، أو لاستخراج جواز السفر وغيرها.

جاء ذلك بحضور، النائبة ندى ثابت عضو مجلس النواب ورئيس جمعية قرية الأمل، وأعضاء اللجنة الطبية من منطقة تجنيد وتعبئة الإسكندرية برئاسة العميد عاصم شيحة مدير منطقة تجنيد وتعبئة الإسكندرية، والعقيدأحمد الجزيري رئيس قسم تجنيد وتعبئة الإسكندرية، و عادل فؤاد منسق اللجنة، واللواء هشام لطفي مدير ستاد الإسكندرية، والسيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والمهندسةنهى خليفة رئيس حي الجمرك، والنائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، والشيخ/ إبراهيم الجمل أمين عام بيت العائلة.