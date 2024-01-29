نوة الكرم تضرب الاسكندرية بشدة وغرق العجمى والعامرية والانفاق

تشهد محافظة الإسكندرية ، موجة من الطقس السيئ فى نوة " الكرم " والتي يصاحبها رياح وأمطار غزيرة في بعض الأحيان ، حيث أدى الرياح الى ارتفاع الأمواج ، وخروج مياه البحر إلى نهر الطريق بكورنيش الإسكندرية ، كما أدت موجة الطقس السيئ إلى غرق بعض الشوارع المتفرعة من الكورنيش بعد وصول المياه إليها؛ وأعلنت شركة صرف الصحي بمحافظة الإسكندرية ، برئاسة اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة التحديات التي تواجهها المحافظة من نوات الشتاء حيث كلف رئيس الشركة، بتواجد غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة بالكامل بالمركز الرئيسي بالشركة على مدار الساعة

حيث شهدت الطرق رئيسية غرقاً كاملاً بمياه الأمطار التي وصلت لحد السيول، وتسبب مياه الامطار فى غرق شوارع منطقة العجمى وغرق نفق الكيلو 21 وكما تسبب فى غرق منطقة العامرية وابو تلات وغرق اسواق العامرية ، بالإضافة إلى توقف حركة المارة تماما، وأسفرت بدورها عن غرق الأنفاق والميادين خاصة بغرب المحافظة، ليصبح الوضع خارجاً عن السيطرة حيث فاقت مياه الأمطار الطاقة الاستيعابية لشنايش الصرف الصحي.

وفي سياق متصل، حرص اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على متابعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها عروس البحر منذ يوم الاثنين الماضي، بالتزامن مع التأثر بمنخفض جوي ونوة الكرم.

وشدد نافع، على استمرار حالة الطوارئ في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وذلك من خلال تمركز أكثر من 180 معدة وسيارة من أجل التعامل الفوري والسريع مع تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالتواجد الميداني والتواجد اللحظي لمتابعة الآثار الناجمة عن عملية هطول الأمطار، والتدخل السريع وعقد غرف عمليات بكل حي مرتبط بغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة ما يحدث أولا بأول.

ودفعت شركة الصرف الصحي برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة، بنحو 180 سيارة جرى نشرها على الطرق الرئيسية والعامة والأماكن الساخنة التي من المحتمل أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع النوة الحالية، والأمطار متفاوتة الشدة التي تشهدها المحافظة ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

وفي الإطار ذاته، كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

ومن جهتها، نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتحذر المواطنين من سقوط أمطار اليوم.وقالت الأرصاد الجوية، إن هناك غطاء سحابي كثيف يؤثر بقوة على السواحل الشمالية الغربية، يصاحبه سقوط أمطار تتراوح شدتها من متوسطة إلى غزيرة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة إلى الداخل ولكنها تكون أقل حدة، لافتة إلى نشاط حركة الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

ونصحت الأرصاد الجوية أصحاب حساسية الصدر والجيوب الأنفية عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وارتداء كمامة، خاصةً في المناطق المعرضة للهواء، حيث تنشط الرياح المحملة بالبرودة والرمال والأتربة.