5 أعراض تشير لإصابتك بحصوات الكلى.. طرق الوقاية منها

حصوات الكلى عبارة عن قطع صلبة تشبه الحصى تتشكل في إحدى كليتيك أو كلتيهما عند وجود مستويات عالية من بعض المعادن والأملاح تتبلور مكونة حصى صغيرة تتفاوت في حجمها، إذ يمكن أن تكون بحجم حبيبات الرمل، أو كبيرة بحجم كرة الجولف، مما يجعلك تشعر بآلام مزمنة ومزعجة، وفيما يلي نقدم لك أبرز أعراضها وطرق الوقاية منها.

حصوات الكلى

أعراض تحذيرية تشير إلى الإصابة بحصوات الكلى

الغثيان والقيء

من الشائع أن يعاني الأشخاص المصابون بحصوات الكلى من الغثيان والقيء، تحدث هذه الأعراض بسبب الوصلات العصبية المشتركة بين الكلى والجهاز الهضمي، ويمكن أن يكون أيضًا طريقة جسمك للاستجابة للألم الشديد.

ألم شديد في الجانب الخلفي

أحد الأعراض الرئيسية لحصوات الكلى هو الألم الشديد في الظهر أو الجانب، ويمكن أن يكون هذا الألم مؤلمًا وقد ينتشر إلى منطقة البطن والفخذ، مما يزيد من الإزعاج.

الألم أو الحرقة خلال التبول

بمجرد وصول الحصوة بين الحالب والمثانة، ستشعر بالألم عند التبول، يمكن أن يشعر الألم بالحرقان، وقد يطلق طبيبك على هذا عسر البول.

الدم في البول

هو عرض شائع لدى الأشخاص المصابين بحصوات الكلى، ويسمى هذا العرض أيضًا بيلة دموية، يمكن أن يكون الدم أحمر أو وردي أو بني.

الحمى والقشعريرة

الحمى هي علامة على وجود عدوى في كليتك أو جزء آخر من المسالك البولية، وعادة ما تكون الحمى التي تحدث مع العدوى مرتفعة(38 درجة مئوية) أو أكثر، غالبًا ما تحدث قشعريرة أو رعشة مع الحمى.

الوقاية من حصى الكلى

الحرص على شرب كميات كافية من السوائل

يجب محاولة شرب كميات كافية من الماء، بما يقارب 8 - 10 كؤوس يوميًا وذلك بشكل تدريجي.

الحرص على تغيير النظام الغذائي

يرتبط النظام الغذائي بشكل كبير بتكون الحصى في الكلى.