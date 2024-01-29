الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا.. رضا عبد العال: أطالب برحيل اتحاد الكرة وفيتوريا

رضا عبد العال
رضا عبد العال

طالب رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق برحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وإقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني خلال الساعات القليلة القادمة.

txt

محمد يوسف: منتخب مصر ليس له هوية مع روي فيتوريا

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لازم يمشي فهو أسوأ من تولي تدريب الفراعنة في السنوات الأخيرة ".

وأضاف عبد العال:" أطالب برحيل اتحاد الكرة وروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بعد الخروج المهين في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار".

الجريدة الورقية