الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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التسخين المباشر للعيش يسبب السرطان.. شاهد

الخبز
الخبز

كشف سيد حماد، الاستاذ في المعهد القومي للتغذية، عن أضرار تسخين العيش المباشر على النار بشكل متكرر، موضحًا أن تسخين العيش من الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان.

 

وأوضح "حماد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإصابة بالسرطان نتيجة خروج مواد كميائية بسبب تكرار التسخين من العيش بشكل يومي، ولابد أن يتم تخزين العيش بشكل جيد والتسخين على النار المباشر يخرج منه مواد كميائية تؤثر على المكونات الغذائية للعيش ويخرج منه لسرطان.

 

وأشار إلى أن تخزين المنتجات الغذائية في "الفريزر" من آمن وسائل الحفظ، إلا أن فترات الحفظ تختلف من منتج لأخرى، حيث إن الفترة التي يحفظ بها اللحوم تختلف عن الخضروات، مشددًا على أن طريقة التخزين هي الأهم من فترات التخزين.

حفظ الخبز في أكياس 

وشدد  على أن الميكروبات في العيش لا تأتي فقط من التخزين في "الفريزر" لكنها تأتي ايضًا من خلال التداول والملامسة بالأيد، موضحًا أن حفظ العيش في الفريزر يكون في خلال شهر ولا يجب أن يزيد عن هذه المدة، مؤكدًا أن الحفظ في الفريزر يكون بشروط من خلال الوصول لدرجة تجميد جيدة وحفظ الخبز في أكياس منفصلة والاستخدام في المرة الواحدة.

 

وأشار إلى أن الأغذية الطازجة أفضل من الأغذية الأخرى التي تم حفظها في التجميد.

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