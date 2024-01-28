هالة صدقي ترد على منتقدي ظهور نجاة في السعودية

علقت الفنانة هالة صدقي، على منتقدي المطربة نجاة الصغيرة بعد ظهورها في حفل joy awards بالمملكة العربية السعودية، بسبب ملامحها وكبر السن، وذلك خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل".

وقالت هالة صدقي: "الموضوع ده ميخصش حد غير الفنانة نجاة هي اللي تقددر تقول ده صحيح ولا لأ".

هالة صدقي عن المطربة نجاة: ظهورها في السعودية رجعها للحياة مرة تانية

وتابعت: "بالعكس أنا شايفه ظهورها أسعدنا وأبهجنا وكنا عاوزين أكتر من أغنية من كتر الإشتياق للفن المصري ومن الجيل ده اللي إتحرمنا منه وللجيل الصغير اللي لسه ميعرفهوش".



وأشارت هالة صدقي، إلى أنه لا يشعر بقيمة الفنان سوى الفنان غيره، عندما تجد نجمة كبيرة مثل نجاة تشعر أنها مهملة ولا يهتم بها أحد أو لم يعد أحد يتذكرها والإعلام أبتعد عنها فبالتالي يعتبر ذلك وفاة لها، لكن حفل كبير مثل "جوي أوردز" تجد أن الجمهور سعيد بها، وظهورها أعادها للحياة مرة تانية.



وأختتمت الفنانة هالة صدقي حديثها قائلة :"أنا معاها في فكرة ظهورها وهي كانت جميلة وشخصية لذيذة وليها طلة في المسرح وأبهرتنا بشكل كبير".

