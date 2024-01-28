قضايا المرأة تطلق دعوة للتوقيع: تحت شعار "على الأقل ثلاثة على القائمة"

لـ تعزيز وصول المحاميات لعضوية مجالس النقابة

أطلقت مؤسسة قضايا المرأة دعوة للتوقيع تحت شعار "على الأقل ثلاثة على القائمة" من أجل تعزيز وصول المحاميات لعضوية مجالس النقابة.

وقالت مؤسسة قضايا المرأة في بيانها اليوم: في إطار انتخابات نقابة المحامين المقبلة وفتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة في الفترة من 27 : 31 يناير 2024، واهتمامنا بدعم النساء في الوصول لمناصب اتخاذ القرار والتمثيل العادل لهن في كافة المجالس والمواقع القيادية، ولرؤيتنا لنقابة المحامين بوصفها نقابة للحقوق والحريات في أن تلعب دورًا حيويًا كقاطرة للنقابات الأخرى في تحقيق المساواة وتعزيز حقوق النساء ومشاركتهن في صنع القرار.

بيان مؤسسة قضايا المرأة

وأضافت بيان مؤسسة قضايا المرأة: ونظرًا لأن نسبة المحاميات تمثل أكثر من ٤٠ ٪؜ من إجمالي أعضاء وعضوات النقابة، فإن تمثيلهن في النقابة العامة يجب أن يعكس الشمولية والتنوع في مهنة المحاماة، كما تؤكد هذه النسبة على ضرورة تحقيق التوازن بين الجنسين في هياكل صنع القرار وتعزيز دور المحاميات في خدمة المجتمع القانوني، وتطبيقًا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتزامات مصر الدولية في اتفاقية السيداو ومنهاج عمل بيجين وأهداف التنمية المستدامة الداعين إلى أهمية تمثيل النساء ومشاركتهن في مواقع اتخاذ القرار المختلفة.

وطالب البيان المرشحين على موقع نقيب المحامين أن تكون القوائم المشاركة في الانتخابات متنوعة وشاملة، مع وجود عدد لا يقل عن ٣ محاميات في كل قائمة مما يسهم في تحقيق تمثيل فعّال للمحاميات ويعزز دورهن في تشكيل مستقبل النقابة ويرسي مبادئ المساواة والعدالة في المهنة القانونية، ويعزز أيضًا مبدأ التنوع والشمول في القرارات والتشريعات المستقبلية لصالح جميع أعضاء المحامين، ويبرز دور النقابة كركيزة أساسية في نظام العدالة ويقوي من دورها الريادي في المساهمة في تنفيذ استراتيجيات مصر الوطنية والتزاماتها الدولية.

دعوة للتوقيع

وأكد البيان انه ليس من المعقول ونحن في عام 2024 أن تخلوا قوائم انتخابات المحامين من المحاميات أو أن تضع أحدى القوائم محامية واحدة فقط مثل الانتخابات السابقة وكأننا لا نرى المحاميات.

وحثت البيان المحاميات على مطالبة المرشحين لمنصب نقيب المحامين/ات بتمثيلهن بعدد 3 محاميات على الأقل في أي قائمة والتصويت للقوائم التي تأخذ بعين الاعتبار تمثيلهن ووضع قضاياهن النقابية في برنامجها وعلى أجندتها الانتخابية.

كما نوه بأن آخر موعد للتوقيع يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 الساعة 9 مساء، وسيتم إرسال البيان بالتوقيعات لجميع النقباء يوم الخميس 1 فبراير 2024.