السوق المصرى يمر بمرحلة استثنائية مثل سائر الأسواق الناشئة

رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطنى:

أكدت نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر أن البنك حقق أعلى نمو فى تاريخه فى نهاية الربع الثالث من العام 2023 ليبرهن على استمرار نجاحه فى تعزيز موقعه فى السوق المصرى والذى يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطنى، نظرًا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.

وأكدت " البحر" أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح استراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمى بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك خاصة على صعيد خدمات التجزئة فى أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.

وأضافت نائب الرئيس التنفيذى قائلة: نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة مستفيدين من التطور اللافت الذى يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتى شهدت قفزة هائلة وخلقت من البنك منافسًا قويًا فى السوق المصرفى.

وقالت "البحر": "تمر البيئة التشغيلية فى مصر بمرحلة استثنائية مثل سائر الأسواق الناشئة التى تعرضت لصدمات اقتصادية متتالية، ونحن متفائلون بأن تؤثر تدابير الإصلاح النقدى والمالى الأخيرة التى تتخذها الحكومة والبنك المركزى المصرى إيجابيًا على الأداء الاقتصادى وتساهم فى تعزيز النمو".

وأضافت "البحر": تمثل مصر سوق نمو رئيسية لنا، واستثمارا استراتيجيا على المدى الطويل، وما نحققه من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة فى هذا الاستثمار الذى نستهدف تنميته فى ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي».

كان بنك الكويت الوطني- مصر قد حقق أرباحًا صافية قدرها 2.6 مليار جنيه مصرى مع نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو بلغت نسبته 100%.

وأظهرت المؤشرات المالية للبنك عن الربع الثالث من عام 2022-2023، أن صافى إيرادات النشاط ارتفعت إلى 6.1 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 97%، كما زاد صافى الدخل من العائد إلى 4.9 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 89%.

كما ارتفع صافى الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.18 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 508 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 132.3%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافى إيرادات النشاط من 37.9% خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 31.9% خلال نفس الفترة من عام 2023.

ونما إجمالى أصول البنك إلى 118.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 105.1 مليار جنيه فى نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 12.4%، فيما بلغ إجمالى رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 668 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 55 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 25%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 94.7 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 84.5 مليار جنيه فى نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 12%.