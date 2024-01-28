الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة العراقية تتبنى الهجوم على قاعدة البرج في الأردن وبايدن يتوعد

جو بايدن
جو بايدن

تبنت المقاومة الإسلامية في العراق، الهجوم الذي استهدف قاعدة البرج التابعة للقوات الأمريكية في الأردن، والذي أسفر عنه 28 قتيلاً وجريحاً من جنود الجيش الأمريكي في الأردن، بهجوم بطائرة مسيرة.

القاعدة الأمريكية المستهدفة في الأردن تضم قوات الهندسة والطيران والخدمات اللوجستية والأمنية الأمريكية.
 

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قلب أمريكا مثقل بمقتل الجنود في الهجوم على قواتنا شمال شرقي الأردن، ونجمع المعلومات عن هذا الهجوم ونعلم أنه تم تنفيذه من قبل جماعات متطرفة مدعومة من إيران.
 

وأضاف أنه سيحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها.

مواد متعلقة

المقاومة العراقية تستهدف 4 قواعد للاحتلال داخل سوريا وفلسطين.. تفاصيل

سامح عاشور يستقيل من مجلس الشيوخ ويتقدم بأوراقه للترشح على مقعد النقيب

وزير الري واللواء شوشة يتفقدان محطة رفع السلام 4 بمشروع تنمية شمال سيناء

نازحة فلسطينية لـ"الوفد": إسرائيل تستهدف النازحين بعلب طعام مفخخة

وزير الري: محطة بحر البقر خطوة كبرى في دعم التنمية بشمال سيناء

وزير الري يتفقد عدد من مشروعات قطاع المياه في شمال سيناء

تفاصيل ترشح طارق بخيت لعضوية نقابة المحامين.. ونبذة عن أهم محاور برنامجه

المحامين تتلقى أوراق ٧ مرشحين على منصب النقيب العام
الجريدة الورقية