بيدري يعلق على قرار رحيل تشافي عن برشلونة

علق الدولي الإسباني بيدري، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على قرار مدربه تشافي هيرنانديز بالرحيل عن البلوجرانا مع نهاية الموسم الجاري.

وكان تشافي قد صرح بإنه أتخذ قراره النهائي بالرحيل عن برشلونة، بعد الموسم السيء الذي يمر به النادي الكتالوني.

ونشر بيدري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كتب: "بالتأكيد هذه أيام صعبة على الجميع في برشلونة، يجب أن نتوقف عن اختلاق الأعذار".

وأضاف: "لابد من انتقاد أنفسنا ونمضي قدمًا بهذا الأمر من أجل المدرب والفريق، وقبل كل شيء".

وأختتم: "من أجل النادي ومن أجلكم، تحيا برشلونة".

ويواصل برشلونة استعدادته لمواجهته أمام ضد أوساسونا في الليجا، حيث يحتل البارسا المركز الثالث بالدوري الإسباني برصيد 44 نقطة.