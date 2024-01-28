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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس آسيا.. طاجيكستان تتأهل لربع النهائي وتنتظر المتأهل من مباراة العراق والأردن

الإمارات وطاجيكستان
الإمارات وطاجيكستان

تأهل منتخب طاجيكستان إلى دور ربع نهائي كأس آسيا ، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 5-3، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما، على استاد أحمد بن علي المونديالي.

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سجل وخدات خانونوف هدف طاجيكستان الاول في الدقيقة 30، لكن ادرك منتخب الإمارات التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي، عبر لاعبه  خليفة الحمادي بعد عرضية من ركلة حرة مباشرة لداخل منطقة الجزاء سجلها اللاعب في الشباك.


طاجيكستان تنتظر مباراة العراق والأردن

قبل أن ينجح طاجيكستان في التفوق على الإمارات بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، ليصعد لربع النهائي، وينتظر منتخب طاجيكستان الفائز بين العراق والأردن غداً الإثنين على أرضية استاد خليفة الدولي، في إطار منافسات دور الـ 16.
 

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