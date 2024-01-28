الاتحاد المصري لـ كرة اليد: سعداء بتهنئة الرئيس السيسي وفرحة الشعب (فيديو)

قال محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لـ كرة اليد، إن سبب نجاح الاتحاد أن المجالس تكمل بعضها البعض وفق نظام موضوع، مشيرا إلى أنه توجد بعض الأخطاء لكن يتم العمل على تصحيحها بشكل دوري.

وعبر رئيس الاتحاد المصري لـ كرة اليد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية"الحدث اليوم"، مساء اليوم عن سعادته الكبيرة برد فعل الإعلام وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ منتخب اليد بعد فوزه ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، قائلا "إحنا سعداء أن يتم وصفنا باتحاد السعادة، وشرف كبير أن نكون سبب كبير في إمتاع الشعب المصري .. الحمد لله".

العمل على مستوى جميع منتخبات اليد المختلفة

وتابع رئيس الاتحاد المصري لـ كرة اليد أنه يتم العمل على مستوى جميع منتخبات اليد المختلفة، ولا يوجد منتخب يعتمد على لاعب او اثنين فقط، والجميع يعمل على أن تكون الفوارق بسيطة بين اللاعبين وبعضها البعض حتى يكون الفريق بالكامل في مستوى واحد.