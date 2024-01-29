مراجعة شهرية لرسوم تخزين السيارات بميناء الاسكندرية

في إطار حرص الدولة على تشجيع تجارة الترانزيت، خاصة ترانزيت السيارات، والتي تعد من أهم مصادر الدخل القومي . أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية أنها ستقوم بإجراء تقييم شهري لكل من التوكيلات الملاحية المعنية بنشاط تخزين السيارات , لتحديد الشريحة ونسبة الخصم الممنوحة على فاتورة التخزين وفقا لعدد السيارات ترانزيت السيارات الواردة شهريا .

و كانت الهيئة قد أعلنت مؤخرا عن تنفيذ تعريفة جديدة لتخزين سيارات ترانزيت السيارات، بتخفيضات تصل 60%

ووفقا للتعريفة الجديدة، تم تقسيم السيارات إلى ثلاث شرائح، الأولى من 500 إلى 1000 سيارة، وتحصل على خصم 30%، والثانية من 1001 إلى 1500 سيارة، وتحصل على خصم 40%، والثالثة من 1501 سيارة فأكثر، وتحصل على خصم %