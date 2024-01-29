الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مراجعة شهرية لرسوم تخزين السيارات بميناء الاسكندرية

تخزين السيارات بميناء
تخزين السيارات بميناء الاسكندرية

في إطار حرص الدولة على تشجيع تجارة الترانزيت، خاصة ترانزيت السيارات، والتي تعد من أهم مصادر الدخل القومي . أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية أنها ستقوم بإجراء تقييم شهري لكل من التوكيلات الملاحية المعنية بنشاط تخزين السيارات ,  لتحديد الشريحة ونسبة الخصم الممنوحة على فاتورة التخزين وفقا لعدد السيارات ترانزيت السيارات الواردة شهريا . 

و كانت الهيئة قد  أعلنت مؤخرا عن تنفيذ تعريفة جديدة لتخزين سيارات ترانزيت السيارات، بتخفيضات تصل  60%

ووفقا للتعريفة الجديدة، تم تقسيم السيارات إلى ثلاث شرائح، الأولى من 500 إلى 1000 سيارة، وتحصل على خصم 30%، والثانية من 1001 إلى 1500 سيارة، وتحصل على خصم 40%، والثالثة من 1501 سيارة فأكثر، وتحصل على خصم %

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