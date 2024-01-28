الأحد 28/يناير/2024 - 08:53 م 1/28/2024 8:53:06 PM

1 - أهم الحلول لخفض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وهى الإعفاء من الجمارك والضرائب والأرضيات عن مستلزمات إنتاح الإعلاف للماشية والدواجن وتوفير العملة للمستوردين لهذه المستلزمات إلى أن نكتفى ذاتياً.

2 - عودة الدورة الزراعية وزراعة وتشجيع ودعم المزارع والفلاح المصرى بشراء القمح والذرة والفول والعدس وغيرها من الحبوب بالسعر العالمى ولكن بالجنيه المصرى بدلاً ما أن نستورده بالدولار، والتوسع فى زراعة عباد الشمس لإنتاح زيت عباد الشمس وإنشاء مصانع عصر الزيوت، والتوسع فى زراعة القطن المصرى الشهير طويل التيلة.

3 - عودة نظام الوكلاء لمصانع الأسمدة والوكيل يغذى الجمعيات الزراعية وأن يكون حر التداول مع تحديد هامش الربح بدلاً مما يحدث فى الجمعيات الزراعية حدث ولا حرج.

4 - التوسع فى إنشاء مزارع تسمين الماشية بمشاريع نموذجية بمساحات كبيرة تتيح زراعة غذائها من ذرة وبرسيم وفول صويا وخلافه فى نفس أرض المشروع وإنشاء مصنع العلف بداخل المشروع من ناتج زراعة أرض المشروع، وليكن كل مشروع بمساحة 150 فداناً وإدخال السلالات ذات الأحجام الكبيرة من الأبقار مثل سلالة هولشتاين وأنجوس والسيمنتال والفرزيان والجيرسى والغيرنزى والأيرشاير والسويسرية وأبقار النورماندى الرمادية اللون والبراهمان والشارلاي ولهيرفود والديفون والهايلاند والأيرشاير وغيرها وإنشاء مزارع خاصة للتكاثر حيث يصل وزن البقرة إلى 900 كيلو ووزن الثور يتخطى الـ 1000 كيلو وأيضا تدر اللبان تصل الى40 كيلو يومياً البقرة الواحدة والاستفادة من إنتاجها من الألبان واللحوم.

< كما يمكن استيراد مثل أنواع أخرى من الأبقار من دولة تشاد والتى تشتهر بالثروة الحيوانية والماشية ولديها حوالى 120 مليون رأس ماشية بخلاف الأغنام والماعز.

5 - إنشاء مزارع للأرانب والتوسع فيها وأيضا أرانب البرارى. حيث إنه المشروع الوحيد الذى يأتى برأس ماله خلال العام الأول ويعتبر من مشاريع التنمية المستدامة.

6- ما زلت أقول وأدعو الدولة لشراء أسطول كبير لسفن الصيد العملاقة المجهزة للصيد فى أعالى البحار ومجهزة داخلياً بثلاجات الحفظ والتجميد ومصنع داخلى للتجهيز والتصنيع والتغليف والتعليب، وأن هذه السفن تنتجها روسيا والصين وتشتهر بها حيث إن مصر بها البحر الأبيض والبحر الأحمر وبحيرة ناصر وقناة السويس، هذا بخلاف 11 بحيرة طبيعية فإذا تحقق هذا المطلب سنكتفى ذاتياً وكمان هنصدر إلى الخارج وبالتالى ستنخفض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بالإضافة إلى انتعاش الاقتصاد المصرى وتنمية مصادر الدخل القومي.