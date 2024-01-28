الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحرس الثوري الإيراني يحتجز مجددا ناقلة نفط أجنبية ويعتقل طاقمها

ناقلة نفط
ناقلة نفط

 

قال الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، إن قواته البحرية احتجزت مجددا ناقلة نفط أجنبية في الخليج لما يزعم عن حملها لمليونى لتر من الوقود المهرب.

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ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن قائد المنطقة الثانية لقوات بحرية الحرس الثوري قوله في تصريح "بعد التعرف على هذه السفينة، تم احتجازها بأمر من المحكمة على بعد 60 ميلا قبالة سواحل ميناء بوشهر، وتم اعتقال طاقمها المكون من 14 أجنبيا، وهم من دولتين آسيويتين".

 

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن السفينة تحمل علم دولة من أوقيانوسيا.

 

وهناك حوادث متكررة في الخليج ومضيق هرمز بين وحدات الحرس الثوري وناقلات أجنبية.

 

ووفقا لإيران، لا يتم استهدف السفن إلا بعد الحصول على أمر من محكمة، وتقوم السلطات الإيرانية بمصادرة الوقود.

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