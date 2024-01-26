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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وكالة أمبري البريطانية: صواريخ أطلقت من اليمن تجاه ناقلة نفط

سفينة
سفينة

أطلقت جماعة الحوثي، صواريخ من الأراضي اليمنية نحو ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية ترفع علم باناما.

وقالت وكالة أمبري البريطانية للشحن، إن حادث وقع قرب مضيق باب المندب وسقوط صاروخين على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام يمنية، إن  هناك اشتباك بين جماعة الحوثي اليمنيه وسفن أمريكيه قربه باب المندب في خليج عدن.
 

على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الى 26083 شهيد و 64487 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي

وأضافت، أن الاحتلال الاسرائيلي أرتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيد و 377  اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

ولفتت إلى أنه، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
 

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