يلا شوت Youtube.. مشاهدة مباراة مصر والكونغو يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا

بدأ البحث من خلال الكثير من المواطنين من متابعي بطولة كأس أمم أفريقيا عن 5 قنوات مفتوحة ومجانية هتنقل مباراة مصر والكونغو اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، والتي من المقرر أن تأتي ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2023، مما جعل العديد من المواطنين يتساءلون عنها للاستمتاع بمتابعتها على كل الأقمار الصناعية.

مشاهدة مباراة مصر والكونغو يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا

ويأمل المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على نظيره منتخب الكونغو لمواصلة المشوار الأفريقي والصعود لدور الـ8 من أجل حصد اللقب في الأخير بعد غياب دام أكثر من 14 عامًا.

وفي إشارة أن لاعبي منتخب مصر اشتكوا من الرطوبة العالية عقب الوصول إلى مدينة سان بيدور الإيفوارية التي ستقام فيها لقاء الكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا مقارنة بالمدينة التي لعب خلالها الفراعنة دور المجموعات.

ويرى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر أن نسبة الرطوبة العالية كانت من ضمن أسباب تراجع أداء المنتخب الوطني والنتائج في الـ3 مواجهات الماضية على الرغم من التأهل دور الـ16.

بالطبع يُعد منتخب مصر دائماً وأبداً من المرشحين بقوة لحمل لقب البطولة، حتى وإذا كان متأهلاً بشق الأنفس من دور المجموعات، فهذا المنتخب هو المنتخب التاريخي للبطولة والحاصل على 7 ألقاب، ويسعى عُشاقه لقلب الموازين والسعي نحو اللقب الثامن.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب امصر والكونغو عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

وبالإضافة لصلاح، يعاني منتخب مصر من سلسلة إصابات أبرزها الحارس الأساسي محمد الشناوي الذي أصيب بخلع في الكتف خلال لقاء الرأس الأخضر وسيغيب لثلاثة أشهر، ولاعب الوسط المتألق إمام عاشور الذي أصيب بارتجاج في المخ خلال التدريب.

مجانية.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الكونغو في ثمن نهائي أمم إفريقيا

العديد من الأشخاص يبحثون عن خيارات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية 2023 عبر بث مباشر.

وعلى الرغم من أن معظم هذه القنوات الناقلة غير مدعومة على القمر الصناعي المصري: "نايل سات"، إلا أنه من السهل ضبطها على الريسيفر عن طريق معرفة ترددها ومن ثم الحصول على المساعدة من فنيي الأقمار الصناعية لتشغيلها على جهازك.

فيما يأتي قائمة بترددات القنوات غير المشفرة التي تعرض مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مباشرة اليوم:

تردد القنوات المفتوحة: