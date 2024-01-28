البث المباشر لمشاهدة مباراة مصر والكونغو يلا شوت اليوم في كأس أمم أفريقيا

ينتظر الجمهور المصري، مشاهدة مباراة المنتخب الوطني اليوم مع الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات.

البث المباشر لمشاهدة مباراة مصر والكونغو يلا شوت اليوم

لحظات حماس وتشويق من كأس الأمم الأفريقية، في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، يتيح لنا البث المباشر على قناة beIN SPORTS القطرية، وتحديدًا على قناة beIN AFCON 1، فرصة مشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، في لقاء مثير مشحون بالتحديات والتشويق.

وتعتبر قناة beIN SPORTS الحصرية الناقلة والوحيدة لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية، وهذا يعني أن الجماهير ستكون على موعد مع تجربة رياضية فريدة عبر شاشاتها. يُذاع اللقاء المهم بين منتخب مصر والكونغو الديمقراطية مباشرة على قناة beIN AFCON 1، حيث يمكن للمشاهدين التمتع بأفضل جودة للصورة والصوت.

ومن خلال هذا البث المباشر، يمكن لعشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم متابعة أحداث المباراة بأدق التفاصيل والتفاعل مع الأوقات المثيرة. احتفظوا بمقاعدكم واستمتعوا بمتعة هذا اللقاء الرياضي الكبير عبر قناة beIN SPORTS الرياضية.

وسافر صلاح الأربعاء الماضي إلى إنجلترا لتلقي العلاج والتعافي رفقة ناديه ليفربول في قرار أسال الكثير من اللعاب ومن المتوقع أن يعود "مو" إلى كوت ديفوار، إذا تمكنت مصر من الوصول لنصف النهائي.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب امصر والكونغو عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

وبالإضافة لصلاح، يعاني منتخب مصر من سلسلة إصابات أبرزها الحارس الأساسي محمد الشناوي الذي أصيب بخلع في الكتف خلال لقاء الرأس الأخضر وسيغيب لثلاثة أشهر، ولاعب الوسط المتألق إمام عاشور الذي أصيب بارتجاج في المخ خلال التدريب ومن المتوقع غيابه عن لقاء الكونغو الديمقراطية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو اليوم في أمم أفريقيا

كما تم الإعلان على أنه من المقرر أن تأتي القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو اليوم، على النحو الآتي:

تردد قناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

رقم الشفرة : 1100001100000000.

تردد قناة بي إن سبورت bein afcon

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بين سبورت 2 bein afcon

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بين سبورت 3 bein afcon

التردد 12245.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل منتخب مصر اليوم