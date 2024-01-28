زيارة مرتقبة لرئيسة المجلس الشعبي الوطني بمدغشقر للجزائر

قدم إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، لرئيسة الجمعية الوطنية مدغشقر، كريستين رازاناماهاسوا، بزيارة إلي الجزائر.

وستزور رئيسة الجمعية الوطنية مدغشقر، كريستين رازاناماهاسوا، بزيارة إلي الجزائر، ابتداًء من اليوم حتي 31 يناير الجاري.

وتهدف الزيارة بحث سبل توطيد العلاقات بين مدغشقر والجزائر، ومن المقرر ان تعقد لقاء مع رئيسي غرفتي البرلمان إلي جانب عدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وفاز الرئيس المنتهية ولايته أندريه راجولينا بفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي تعترض عليها غالبية المعارضة.

ويذكر أن "راجولينا حصل على 58.95 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في 16 نوفمبر الجاري, وذلك بحسب النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات" مشيرة إلى أن "نسبة المشاركة بلغت نحو 46 في المائة وذلك أقل من الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت عام 2018".

وأشارت القناة إلى أن "الانتخابات الحالية تنافس فيها 3 مرشحين فقط عقب انسحاب عشرة مرشحين بالاقتراع الرئاسي بعد استنكارهم لترشح راجولينا لولاية أخرى بعد أن كشفت العديد من وسائل الإعلام حصوله طواعية على الجنسية الفرنسية مما يحرمه رسميا - وفقا لدستور البلاد - من جنسيته الملجاشية.

وندد المرشحون العشرة بالتلاعب بالاقتراع والانتهاكات الدستورية ودعوا لمقاطعة الانتخابات".