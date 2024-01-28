المتظاهرون الكينيون يطالبون بوقف قتل الإناث ويدعون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة

احتشد المتظاهرون في كينيا، بمن فيهم كاثرين سيوكاو، وهي امرأة ذات إعاقة، ضد قتل الإناث، مؤكدين على المساواة في الحقوق للمرأة، ولا سيما النساء الأكثر ضعفا بسبب الإعاقة.

ودعت إستر باساريس، وهي نائبة برلمانية عن المرأة، إلى توجيه تهم جنائية جنسية غير قابلة للإفراج بكفالة عن نوع الجنس، وحثت على وضع معايير محلية.

وشدد إريك ثيوري، رئيس جمعية القانون في كينيا، على حكم البلاد استنادا إلى كيفية حمايتها للضعفاء والضعفاء، مسلطا الضوء على الحاجة إلى ضمانات قانونية للمرأة.

وكانت الاحتجاجات، التي أثارتها عمليات القتل الأخيرة لأكثر من اثنتي عشرة امرأة، أكبر مظاهرات مناهضة لقتل الإناث في كينيا، حيث ارتدى المتظاهرون قمصانا تحمل أسماء الضحايا.

وفي نيروبي، توقفت حركة المرور حيث طالب المتظاهرون بوضع حد للعنف ضد المرأة، معربين عن عدائهم لباساريس بسبب تقاعسها المتصور.

وأكد رئيس جمعية القانون في كينيا أن بطء العملية القضائية يؤدي إلى تفاقم العنف القائم على نوع الجنس، مشيرا إلى نقص القضاة والموارد.

وتشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 14 امرأة هذا العام، حيث وصلت حالات قتل الإناث إلى 500 حالة من عام 2016 إلى عام 2023، حيث لا يتم الإبلاغ عن العديد من الحوادث.

وشملت الحالات البارزة نساء قتلن في أماكن إقامة Airbnb، مما دفع إلى دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.