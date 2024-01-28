نازحة فلسطينية لـ الوفد: إسرائيل تستهدف النازحين بعلب طعام مفخخة

يتفنن الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مذابحه تجاه المدنيين الفلسطنيين في غزة، خاصة النازحين العزل ممن لا يملك قوت يومه في ظل الحرب التي أزهقت الآلاف من الأرواح البريئة، ورغم هذه الجرائم التي أبكت العالم على الشعب الفلسطنيي إلا أن ما ارتكبوه في خانيونس تحديدا في منطقة المواصي يتخطى الحدود، وهو عمل يبرز مدى بشاعة الاحتلال وصبر أهل غزة الذي أصبح درسًا يتعلم منه جميع البشر حول العالم.

قالت الدكتورة مريم حجي النازحة الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ألقت لسكان الخيام في منطقة المواصي في خانيونس علب لحوم مفخخة.

وأضافت الدكتورة مريم حجي في تصريح خاص لـ الوفد، أن النازحين تجمعوا حول العلب على أمل الحصول على وجبة جيدة بعد شهور لم يتزوقوا فيها الطعام سوى الفتات، لافتة إلى أنه للأسف العلب انفجرت وقتلت رجل وسيدة وطفل وأصيب عدد آخر.

وأشارت ، إلى أن منطقة المواصي في خانيونس هي المنطقة التي طالب الاحتلال من كل سكان غزة، النزوح إليها وتقع في الجزء الغربي من خانيونس، وهي عبارة عن منطقة مخيمات للفلسطنيين النازحين، وللأسف هي حاليا أصبحت أكثر المناطق استهدافًا.

وحول قرار محكمة العدل الدولية ورأي النازحين، قالت إننا هنا في المخيمات لا نعلم أي أخبار ولا يصلنا أي معلومات، ولا يعلم عنا أحد، لكننا سمعنا من بعض الصحفيين الذين يترددوا علينا احيانا أن هناك أمل.

وأضافت: بعد أن سمعنا خبر قرار محكمة العدل الدولية شعرنا بالأمل، ورغم سقوط الأمطار وغرق معظم خيامنا قلنا نوفر الأموال ولا نشتري بديل، استعدادا للعودة لمنازلنا في غزة، وتوفيرا لنفقة المواصلات، إلا أننا لم نتمكن من الصمود تحت البرد والمطر واضطررنا لشراء خيام أقوى.

وأوضحت أن حياة النازحين متوقفة ولا يوجد لديهم أي أمل، فقط رحلة البحث عن الطعام والماء، دون التعرض للقصف أو الاستهداف من الاحتلال بداية من الصباح حتى المساء.