أسعار الخضار والفاكهة صباح اليوم الأحد بالأسواق المحلية

أسعار الخضار.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة خلال مستهل التعاملات الصباحية لدى تجار التجزئة بالاسواق المحلية، تباينا سعريا، وبالرغم من تفاوت أسعار الخضار في الاسواق المحلية إلا أن الواطنون وربات البيوت يقبلون يوميًا على لااسواق لشراء احتياجاتهم اليومية، وسجلت الطماطم مابين 3.5 الى 5.5 جنيه للكيلو فى حين سجل كيلو الطماطم لدى تجار التجزئة – حسب المنطقة – من 8 إلى 9 جنيه ، وسجل كيلو البطاطس من 5.5 الى 9 جنيه ، كما سجل كيلو البصل من 10 إلى 22 جنيه- وسجل سعر كيلو الكوسة ما بين 9 إلى 13 جنيهات .

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد بالاسواق المحلية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تطرأ على أسعار الخضار بسوق العبور للجملة، كخدمة لحظية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد للوقوف على اخر التطورات السعرية المستحدثة بالاسعار، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

وفيما يلى اسعار الخضراوات اليوم

سوق الخضار

سعر الطماطم

وتراوح سعر كيلو الطماطم من 3.5 الى سعر 5.5 جنيهات

سعر البطاطس

كما سجل كيلو البطاطس من 5.5 الى 9 جنيهات .

سعر البصل

وسجل كيلو البصل من 10 إلى 22 جنيه .

سعر الكوسة

سجل كيلو الكوسة من 9 الى سعر 13 جنيهات

جزر بدون عروش

من سعر : 2 الى سعر 4.5 جنيهات

سعر الفاصوليا

من سعر : 12 الى سعر 22 جنيه

باذنجان بلدى

من سعر 5.5 الى سعر 7.5 حنيهات

باذنجان رومى

من سعر 5 الى سعر 7 جنيهات

باذنجان أبيض

من 5 الى سعر 7 جنيهات

فلفل رومي بلدى

من سعر : 8 الى سعر 12 جنيهات

فلفل رومى صوب:

من سعر 8 الى سعر 12 جنيه

فلفل حامى بلدي:

من سعر 5 الى سعر 8 جنيهات

فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) :

من سعر 20 الى سعر 30 جنيه

سعر الملوخية

من سعر 8 الى سعر 10 جنيهات

سعر خيار صوب

من سعر : 7 الى سعر 11 جنيهات

سعر كيلو الخيار بلدى

من سعر 7 الى سعر 11 جنيه

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس من 211 الى 15 جنيهات

سعر البسلة

تراوح سعر البسلة من 16 الى 22 جنيه

سعر السبانخ اليوم

تراوح سعر السبانخ 5 الى 8 جنيه .

سعر البنجر

تراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات

سعر التوم

تراوح سعر التوم من 20 الى 60 جنيهات .

سعر البطاطا

سجل سعر كيلو البطاطا من 3.5 الى 7.5 جنيهات

برتقال بلدى

سجل سعر البرتقال البلدى من 5.5 الى 7.5 جنيه

جريب فرويت

سجل الكيلو من 4 إلى 6 جنيهات

التفاح الامريكى

سجل ما بين 25 الى 35 جنيه

سعر الليمون

سجل الليمون البلدي سعر يتراوح بين 8 و 14 جنيه

سعر الكانتلوب:

كما سجل سعر الكانتلوب بين 6.5 الى سعر 9.5 جنيهات.

سعر بطيخ 1 من (8 الى 10كيلو ):

سجل سعر من 48 الى 60 جنيه

سعر بطيخ 2 من (6 الى 8 كيلو ):

سجل سعر البطيخ 30 الى 40 جنيها

سعر بطيخ 3 (4 الى 6 كيلو ) :

سجل سعر البطيخ 3 من 16 الى 24 جنيها

سعر الموز “بيكو”

سجل سعر الموز “بيكو ” من 9 إلى 15 جنيها .

موز مستورد

سجل سعر الكيلو المستورد ما بين 20 إلى 40 جنيه

سعر الدوم

من سعر : 20 الى سعر : 40 جنيه

عنب رومى أحمر

سجل سعر العنب الرومى الاحمر من 11 إلى 14 جنيه

سعر افوكاتو

من 60 جنيه الى سعر 90 جنيه

موز مستورد

من سعر : 20 الى سعر : 40 جنيه