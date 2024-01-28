مقاتلات إسرائيلية تقصف مواقع عسكرية لحزب الله جنوب لبنان

أفادت تقارير إخبارية بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي الأحد، هاجمت موقعين عسكريين تابعين لحزب الله جنوب لبنان، فيما حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وكشفت وكالة الإنباء الروسية بأن الطيران الحربي الإسرئيلي يحلق بشكل مكثف في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية للعاصمة، التي تعد معقلا لحزب الله.

وتشهد أجواء منطقة الزهراني وصور وصيدا والنبطية بعمق جنوب لبنان أيضا، تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض.

وفي الجنوب، أفادت الوكالة، بانفجار صاروخ اعتراضي أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية في أجواء بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي جنوب لبنان، فيما قصفت مسيرة مؤسسة تجارية في البلدة عينها.

وقالت المراسلة إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مؤسسة تجارية عند مثلث طيرحرفا - الجبين في القطاع الغربي، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير وتلف محتوياتها، وتضرر عدد من المؤسسات المجاورة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات مجدلزون وطيرحرفا فيما شن الطيران غارة على أطراف بلدة زبقين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

كذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي شيحين وأم التوت، وأطلقت قذائف مدفعية من عيار 155 ملم مستهدفة أطراف بلدات شيحين، طير حرفا والضهيرة في القطاع الغربي.

في غضون ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة حولا الحدودية، وأظهر مقطع مصور آثار الدمار الذي سببته الغارة.