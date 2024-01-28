عاجل
خاص|الصومال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتها مع إثيوبيا
الأحد 28 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقاتلات إسرائيلية تقصف مواقع عسكرية لحزب الله جنوب لبنان

حزب الله بلبنان
حزب الله بلبنان

أفادت تقارير إخبارية بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي الأحد، هاجمت موقعين عسكريين تابعين لحزب الله جنوب لبنان، فيما حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

txt

عاجل.. حزب الله يستهدف تجهيزات تجسسية في موقع البحري بالأسلحة المناسبة

txt

مقاتلات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

وكشفت وكالة الإنباء الروسية بأن الطيران الحربي الإسرئيلي يحلق بشكل مكثف في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية للعاصمة، التي تعد معقلا لحزب الله.

وتشهد أجواء منطقة الزهراني وصور وصيدا والنبطية بعمق جنوب لبنان أيضا، تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض.

وفي الجنوب، أفادت الوكالة، بانفجار صاروخ اعتراضي أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية في أجواء بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي جنوب لبنان، فيما قصفت مسيرة مؤسسة تجارية في البلدة عينها.

وقالت المراسلة إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت  مؤسسة تجارية عند مثلث طيرحرفا - الجبين في القطاع الغربي، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير وتلف محتوياتها، وتضرر عدد من المؤسسات المجاورة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات مجدلزون وطيرحرفا فيما شن الطيران غارة على أطراف بلدة زبقين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

كذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي شيحين وأم التوت، وأطلقت قذائف مدفعية من عيار 155 ملم مستهدفة أطراف بلدات شيحين، طير حرفا والضهيرة في القطاع الغربي.

في غضون ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة حولا الحدودية، وأظهر مقطع مصور آثار الدمار الذي سببته الغارة.

مواد متعلقة

نائب: تعديلات قانون القضاء العسكري تستهدف تكامل التشريعات المصرية

حزب الله يعلن وفاة عنصر ثانِ في جنوب لبنان

تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

تواصل القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان بالقذائف المدفعية والفوسفورية

مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تقـصف تل الحمامص فى جنوب لبنان

عاجل.. إسرائيل تقصف بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان

الجريدة الورقية