هاني أباظة : القوات المسلحة الدرع الواقي والعمود الفقري الحقيقي لمصر

اكد النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب بان القوات المسلحة هي الدرع الواقي لهذا الوطن ومصدر الحقوق ، وان تعديلات قانون القضاء العسكري المعروض علي المجلس اليوم ، هي استحقاق دستوري لتحقيق الضمانات ولتحقيق العداله .

ووجه اباظه في كلمته في الجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 لكل افراد القوات المسلحه العمود الفقري الحقيقي للدولة المصري .

ولفت اباظه بان تعديلات القضاء العسكري تاتي اتساقا مع ماجاء في الدستور والاجراءات الجنائيه ، واعلن موافقته علي مشروع القانون لتحقيق العدالة لكل المحكومين .