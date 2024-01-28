"وقاية النباتات" يكثف حملاته المرورية لتقديم الدعم الفني لحماية المحاصيل الشتوية

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للجهات البحثية بالتواجد المستمر مع المزارعين للتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة والمتابعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة تقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الشتوية من الآفات نفذ معهد بحوث وقاية النباتات حملات متابعة ميدانية و مرور حقلي في محافظات دلتا و صعيد مصر لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وامدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة التي تساعدهم علي الحصول علي محصول جيد وذو جودة عالية.

تفقد حقول المحاصيل الشتوية

و أكد الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد أن وقاية النباتات حريص على تفقد حقول المحاصيل الشتوية مثل القمح و الفول البلدي والموز والبنجر و البصل و الطماطم و غيرها، للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات خاصة خلال هذه الفترات التي تشهد تغيرا ملحوظا في المناخ و متابعة سلوك الآفات المختلفة مع هذه التغيرات.

و أضاف أن باحثي المعهد بمقره الرئيسي و فروعه يقومون بحملات مرور مكثفة في جميع المحافظات للاستماع للمزارعين للتوعية واعطاء أهم الإرشادات والتوصيات لزيادة المنتج المحلي و الحد من فواتير الاستيراد، و أشاد عبد المجيد بالدور الفاعل الذي يؤديه الباحثون في دعم المزارعين بالإجراءات الوقائية للحد من الإصابة بالآفات مما يؤدي لتقليل استخدام المبيدات الكيميائية و يحافظ على البيئة كجزء أساسي من استراتيجيات الزراعة المستدامة.