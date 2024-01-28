جهود وزارة الزراعة لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على خطط زراعية كبرى تهدف إلى رفع الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، تركز هذه الخطط على استنباط وتطوير تقاوٍ جديدة مقاومة للتغيرات المناخية وموفرة للمياه.

المحاصيل الاستراتيجية:

تم استنباط أصناف وهجن من محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والفول البلدي قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية.

تم توفير تقاوٍ معتمدة للمحاصيل الاستراتيجية بنسبة تغطية عالية.

تم إعداد ونشر خريطة صنفية تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية.

محاصيل الخضر:

تم تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر.

تم استنباط وتسجيل 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجاري.

تم التعاون مع شركات إنتاج التقاوي بالدول الأجنبية للشراكة في إنتاج تقاوي الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر في مصر.

التكيف مع التغيرات المناخية:

تم استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية مقاومة ومتأقلمة مع التغيرات المناخية.

أصبحت جميع المحاصيل الاستراتيجية في مصر قصيرة العمر وتوفر شهرًا لزراعة العروة الجديدة في الأرض.

تم وضع خريطة صنفية للمحاصيل الزراعية تحدد الأصناف التي سيتم زراعتها في كل منطقة.

النتائج:

زيادة الإنتاجية بشكل كبير.

تحسين جودة المحاصيل.

خفض تكلفة التقاوي.

تحقيق الأمن الغذائي.

توفير الخضار طوال العام بأسعار مناسبة.

تحقيق الأمن الغذائي:

بفضل جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أصبحت مصر نموذجًا يحتذى به في مجال تحقيق الأمن الغذائي.