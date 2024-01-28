أسعار الخضار اليوم الأحد بسوق العبور للجملة.. البطاطس بكام

أسعار الخضار.. شهدت أسعار الخضار خلال مستهل التعاملات الصباحية بالمزاد الصباحي بسوق العبور للجملة، تباينا سعريا، وبالرغم من تفاوت أسعار الخضار في الاسواق المحلية إلا أن الواطنون وربات البيوت يقبلون يوميًا على لااسواق لشراء احتياجاتهم اليومية، وسجلت الطماطم سعر 4.5 الى 6.5 جنيهًا العبوة: قفص - تكنة بلاستيك - صندوق خشب.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار اليوم الاحد بسوق العبور للجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تطرأ على أسعار الخضار بسوق العبور للجملة، كخدمة لحظية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد للوقوف على اخر التطورات السعرية المستحدثة بالاسعار، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور للجملة

سوق الخضار

سجلت الطماطم سعر 4.5 الى 6.5 جنيهًا العبوة: قفص - تكنة بلاستيك - صندوق خشب.

وسجل البطاطس سعر 6 الى 10 جنيهًا بالعبوة جوال.

بينما سجل سعر البصل مابين 8 الى 22 جنيهًا للعبوة جوال.

كما سجلت سعر الكوسة مابين 8 الى 11 جنيهًا بالعبوة قفص.

وسجل الجزر بدون عروش اليوم الاحد ما بين 4 الى 6 جنيهًا العبوة جوال.

كما سجلت الفاصوليا اليوم الاحد مابين 13 الى جنيهاً 17 العبوة جوال - تكنة بلاستيك.

بينما سجل عر الذنجان البلدي سعر مابين 6.5 الى 8.5 جنيها العبوة: شوال – كرتونة.

وسجل سعر الباذنجان الرومي سعر مابين 4 الى 6 جنيهًا العبوة: شوال - قفص – كرتونه.

بينما سجل الفلفل الرومي بلدى مابين 9 الى 12 جنيهًا العبوة: شوال – قفص.