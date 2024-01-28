عاجل
خاص|الصومال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتها مع إثيوبيا
الأحد 28 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مع قرب انتهاء مدة الـ14 يوما لإيغاد.. البرهان يتوجه إلى الجزائر في زيارة رسمية

البرهان
البرهان

توجّه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

و سيجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تتناول مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

ويشهد السودان قتالا ضاريا، منذ الـ 15 من أبريل 2023، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ملايين السودانيين داخليا وخارجيا.

وتكثفت الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 10 أشهر، وذلك مع قرب انتهاء مدة الـ14 يوما التي حددتها القمة الاستثنائية للدول الأعضاء الهيئة المعنية بالتنمية في أفريقيا "إيغاد"، في 18 يناير الحالي، لقائدي الجيش عبد الفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" لعقد لقاء مباشر بينهما لوقف الحرب.

يشار إلى أن الحكومة السودانية تعارض اجتماعات "إيغاد"، معتبرةً أنها أقحمت الأزمة السودانية على جدول قمتها الاستثنائية، ووجّهت دعوة لحميدتي، دون التشاور مع الخرطوم.

مواد متعلقة

مهلة أخيرة| منظمة إيغاد: لقاء يجمع البرهان وحميدتي خلال أسبوعين لإنهاء الحرب السودانية

عقب إعلان الحكومة.. تنسيقية تقدم تتلقى موافقة البرهان على لقاء حمدوك

سيناريوهات لقاء «البرهان» و«حميدتى» لن تبدأ من الصفر
الجريدة الورقية