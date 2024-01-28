النائب أيمن محسب يقدم التحية لشهداء الجيش والشرطة

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باننا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان والاجلال لكل شهداء ضباط الجيش والشرطه الذين قدموا التضحيه ولولاهم ماكنا موجودين ، ولمانعم هذا الوطن بالاستقرار.

واضاف محسب في كلمته في الجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة ـ بان الموسسه العسكرية هي الموسسة الاولي في الانضباط وانا ماتقدمت به من تعديلات علي قانون القضاء العسكري هو التزام دستوري صحيح .

وتابع محسب بان القانون حسنا فعل بان اقر بكل المقدومون الي المحاكمه ان يحظوا بالضمانات المقرة في القضاء العادي .

واعلن محسب موافقته علي مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 .